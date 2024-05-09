Справді європейською країну роблять саме спільні цінності та історія - Зеленський з приводу Дня Європи
Київ • УНН
Спільні цінності та історія роблять країну по-справжньому європейською, що є справжньою європейською силою, яку необхідно примножувати, щоб захистити життя та цінності на континенті, передати у спадок дітям мирну та об'єднану Європу та перемогти зло на кшталт Гітлера та Путіна.
Президент України Володимир Зеленський опублікував тематичне відео з нагоди Дня Європи, в якому підкреслив, що справжня європейська сила у добровільному єднанні націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей.
Про це передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку президента України.
Деталі
Наша Європа – це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, єднання цінностей. Справді європейською країну країну роблять саме спільні цінності та історія
Зеленський наголосив, що це є справжня європейська сила, яку маємо і далі примножувати.
І в цьому – справжня європейська сила. Усі разом ми маємо й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир
Нагадаємо
Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.