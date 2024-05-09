Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал тематическое видео по случаю Дня Европы, в котором подчеркнул, что настоящая европейская сила в добровольном единении наций, сообществ и миллионов очень разных людей.

Об этом передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.

Детали

Наша Европа - это добровольное единение наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единение ценностей. По-настоящему европейской страну страну делают именно общие ценности и история - говорится в видео.

Зеленский отметил, что это настоящая европейская сила, которую должны и дальше приумножать.

И в этом - настоящая европейская сила. Все вместе мы должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину... Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу - судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир - отметил президент Украины.

Напомним,

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.