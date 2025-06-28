Зеленский ко Дню Конституции: украинцы ограничены войной, но делают больше, чем того требуют конституционные обязанности

Украина — государство миллионов людей, но миллионы никогда не будут для нас просто человеческой массой, это нация граждан, способных отстоять свои мечты и стремления. И, несмотря на ограничения войной, украинцы сейчас делают больше, чем того требуют конституционные обязанности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины, пишет УНН.

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«Первое слово ее (Конституции — ред.) первой статьи — Украина. Это отражает нашу главную цель, нашу задачу. Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. Это наша цель и общая обязанность, миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте. Кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить», – сказал Зеленский по случаю Дня Конституции Украины.

Глава государства добавил, что украинцев — миллионы, но они не являются просто человеческой массой. Это граждане, способные отстоять то, о чем мечтают.

«Мы — государство миллионов людей, но миллионы никогда не будут для нас просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, о чем мечтают и то, к чему стремятся. Украина — это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе Украина», — отметил Президент.

Зеленский также добавил, что для украинцев общественным договором является лозунг «Украина превыше всего». Это не пустой лозунг, а конкретные дела, конкретно выбранный путь.

«Общественный договор между всеми нами состоит в том, что Украина превыше всего. Наша независимость, наши права, наши мечты, всего народа, — превыше всего. Когда мы говорим об этом, то эти слова звучат сильно, потому что мы говорим не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах. О конкретно выбранном пути, обо всех нас с вами, — подчеркнул Президент.

«Мы благодарны тем, кто делает важное, каждый день. Те, кто на фронте с 2014 года, кто доставляет все, что нужно, кто преодолевает огонь и тьму, чтобы в наших городах и селах была жизнь. Кто в одиночку держал позиции несколько дней подряд. Кто получил тяжелое ранение, но не сломил дух и одолел шесть марафонов, отвечают», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас многие украинцы ограничены войной, но не ограничены духом и делают больше, чем того требуют конституционные обязанности.

«Люди, которых война лишила сна, отдыха, ограничила права, но они делают больше, чем требуют рамки конституционных обязанностей, делают не по требованиям закона, а по зову сердца. Таких историй не сотни. И даже не тысячи», — подчеркнул Зеленский.

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