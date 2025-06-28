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Зеленский ко Дню Конституции: украинцы ограничены войной, но делают больше, чем того требуют конституционные обязанности

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы – это нация граждан, которые способны отстаивать свои стремления. Он подчеркнул, что "Украина превыше всего" является общественным договором украинцев.

Зеленский ко Дню Конституции: украинцы ограничены войной, но делают больше, чем того требуют конституционные обязанности

Украина — государство миллионов людей, но миллионы никогда не будут для нас просто человеческой массой, это нация граждан, способных отстоять свои мечты и стремления. И, несмотря на ограничения войной, украинцы сейчас делают больше, чем того требуют конституционные обязанности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины, пишет УНН.

Детали

«Первое слово ее (Конституции — ред.) первой статьи — Украина. Это отражает нашу главную цель, нашу задачу. Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. Это наша цель и общая обязанность, миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте. Кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить», – сказал Зеленский по случаю Дня Конституции Украины.

Глава государства добавил, что украинцев — миллионы, но они не являются просто человеческой массой. Это граждане, способные отстоять то, о чем мечтают.

«Мы — государство миллионов людей, но миллионы никогда не будут для нас просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, о чем мечтают и то, к чему стремятся. Украина — это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе Украина», — отметил Президент.

Зеленский также добавил, что для украинцев общественным договором является лозунг «Украина превыше всего». Это не пустой лозунг, а конкретные дела, конкретно выбранный путь.

«Общественный договор между всеми нами состоит в том, что Украина превыше всего. Наша независимость, наши права, наши мечты, всего народа, — превыше всего. Когда мы говорим об этом, то эти слова звучат сильно, потому что мы говорим не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах. О конкретно выбранном пути, обо всех нас с вами, — подчеркнул Президент.

«Мы благодарны тем, кто делает важное, каждый день. Те, кто на фронте с 2014 года, кто доставляет все, что нужно, кто преодолевает огонь и тьму, чтобы в наших городах и селах была жизнь. Кто в одиночку держал позиции несколько дней подряд. Кто получил тяжелое ранение, но не сломил дух и одолел шесть марафонов, отвечают», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас многие украинцы ограничены войной, но не ограничены духом и делают больше, чем того требуют конституционные обязанности.

«Люди, которых война лишила сна, отдыха, ограничила права, но они делают больше, чем требуют рамки конституционных обязанностей, делают не по требованиям закона, а по зову сердца. Таких историй не сотни. И даже не тысячи», — подчеркнул Зеленский.

Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы09.05.24, 12:45 • 19500 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Обществополитика
Владимир Зеленский
Украина
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