Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю

Актор Джессі Айзенберг, відомий за ролями у фільмах "Ілюзія обману" та "Соціальна мережа", готовий пожертвувати нирку незнайомцю. Він пояснив мотиви свого рішення в інтерв'ю під час шоу на каналі NBC, передає УНН.

Джессі Айзенберг, зірка майбутнього фільму "Ілюзія обману 3", в ефірі ранкового шоу на телеканалі NBC заявив, що через шість тижнів збирається пожертвувати свою нирку абсолютно незнайомій людині.

Я збираюся зробити альтруїстичну пожертву в середині грудня. Я так радий цьому - заявив Айзенберг з роззброюючою простотою, ніби це звичайний випадок.

"Це практично безризиково і вкрай необхідно", - додав він.

Уявімо, що людині X потрібна нирка в Канзас-Сіті, і її дитина або людина, яка мала стати донором, з тієї чи іншої причини не підходить, а я — так. .. Ця людина все одно може отримати мою нирку, і я сподіваюся, що її дитина, у свою чергу, стане донором - пояснив Джессі Айзенберг на шоу NBC.

Джессі Айзенберг також розповів, що регулярно здає кров як донор:

У мене так багато крові, що я відчуваю: мені її треба пролити - наголосив він.

У програмі на NBC Айзенберг пояснив також, чому він не хотів би повторити свою культову роль Цукерберга у фільмі "Соціальний розрахунок":

У цих людей мільярди й мільярди доларів… і що вони з ними роблять? - зазначив Айзенберг.

Нагадаємо

Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Актор прагне відновити зв'язок своєї родини з Польщею, звідки його предки втекли під час Голокосту.

