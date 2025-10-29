Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію

Голівудська зірка Джеймі Лі Кертіс поділилася спогадами зі свого дитинства, зазначивши, що хоча й була повна енергії, втім шоу-бізнес її не цікавих, і у театральних п'єсах вона не грала. Вирішальне значення для її акторської долі була зустріч з шукачами нових талантів з Universal Studios.

Оскароносна акторка Джеймі Лі Кертіс, відома за роллю у хіті 80-их "Рибка на ім'я Ванда", а також за такими картинами, як "Гелловін" та "Все всюди і відразу", розповіла у нещодавньому інтерв'ю, що дитинстві себе вважала людиною "без будь-яких відчутних здібностей", була посередньою ученицею і взагалі - стала актрисою випадково.

У дитинстві я не цікавився шоу-бізнесом. Звичайно, є кілька фотографій, на яких я з сестрою на знімальному майданчику, але я нічого з цього не пам'ятаю — абсолютно нічого - пояснила в зірка фільму «Правдива брехня» виданню Variety.

Я була трохи дивною. Я була .. дівчиною в 16 років, сповненою енергії та яскравої індивідуальності. Але я не мала жодного інтелекту. Знаєте, я не була спортсменкою, не грала в п'єсах. І стала актрисою випадково - розповіла Джеймі Лі Кертіс.

Але були ті, хто допоміг Джеймі Лі Кертіс стати на шлях, який призвів врешті до статусу однієї найвідоміших акторок. Кертіс особливо виділяє свою матір, Джанет Лі. Будучи актрисою, особливо у фільмі "Психо", і завдяки своїй громадській діяльності, вона стала прекрасним прикладом для наслідування.



Також важливим для неї стало знайомство з Монікою Джеймс, яка відповідала за пошук нових талантів в Universal Studios. На прослуховування до віце-президента американської кінокомпанії її відправили друзі.

Кертіс привела дитину з акторського класу, вони зіграли сцену, а коли закінчили, Кертіс повернулася до Джеймс і сказала (вона робить це так, ніби вона жує жуйку і є пустоголовою): "Гей, слухай, це було весело. Дуже дякую. Мені дуже сподобалося. Слухай, чесно кажучи, проблема в тому, що я через два дні повертаюся до коледжу, тому мені потрібно знати, чи це відбудеться".

Наступного дня Кертіс зателефонували і запропонували контракт. Так почався творчий шлях майбутньої зірки.

