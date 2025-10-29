Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию

Голливудская звезда Джейми Ли Кертис поделилась воспоминаниями из своего детства, отметив, что хотя и была полна энергии, шоу-бизнес ее не интересовал, и в театральных пьесах она не играла. Решающее значение для ее актерской судьбы имела встреча с искателями новых талантов из Universal Studios.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис, известная по роли в хите 80-х "Рыбка по имени Ванда", а также по таким картинам, как "Хэллоуин" и "Всё везде и сразу", рассказала в недавнем интервью, что в детстве себя считала человеком "без каких-либо ощутимых способностей", была посредственной ученицей и вообще — стала актрисой случайно.

В детстве я не интересовался шоу-бизнесом. Конечно, есть несколько фотографий, на которых я с сестрой на съемочной площадке, но я ничего из этого не помню — абсолютно ничего - пояснила звезда фильма «Правдивая ложь» изданию Variety.

Я была немного странной. Я была... девушкой в 16 лет, полной энергии и яркой индивидуальности. Но у меня не было никакого интеллекта. Знаете, я не была спортсменкой, не играла в пьесах. И стала актрисой случайно - рассказала Джейми Ли Кертис.

Но были те, кто помог Джейми Ли Кертис встать на путь, который привел в итоге к статусу одной из самых известных актрис. Кертис особенно выделяет свою мать, Джанет Ли. Будучи актрисой, особенно в фильме "Психо", и благодаря своей общественной деятельности, она стала прекрасным примером для подражания.



Также важным для нее стало знакомство с Моникой Джеймс, которая отвечала за поиск новых талантов в Universal Studios. На прослушивание к вице-президенту американской кинокомпании ее отправили друзья.

Кертис привела ребенка из актерского класса, они сыграли сцену, а когда закончили, Кертис повернулась к Джеймс и сказала (она делает это так, будто она жует жвачку и является пустоголовой): "Эй, слушай, это было весело. Большое спасибо. Мне очень понравилось. Слушай, честно говоря, проблема в том, что я через два дня возвращаюсь в колледж, поэтому мне нужно знать, произойдет ли это".

На следующий день Кертис позвонили и предложили контракт. Так начался творческий путь будущей звезды.

Напомним

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест среди тех, чьи истории составляют пантеон самых крепких браков Голливуда.

