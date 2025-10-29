Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию
Киев • УНН
Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что не интересовалась шоу-бизнесом в детстве и стала актрисой случайно. Ее карьера началась после встречи с искателями талантов из Universal Studios.
Голливудская звезда Джейми Ли Кертис поделилась воспоминаниями из своего детства, отметив, что хотя и была полна энергии, шоу-бизнес ее не интересовал, и в театральных пьесах она не играла. Решающее значение для ее актерской судьбы имела встреча с искателями новых талантов из Universal Studios.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис, известная по роли в хите 80-х "Рыбка по имени Ванда", а также по таким картинам, как "Хэллоуин" и "Всё везде и сразу", рассказала в недавнем интервью, что в детстве себя считала человеком "без каких-либо ощутимых способностей", была посредственной ученицей и вообще — стала актрисой случайно.
В детстве я не интересовался шоу-бизнесом. Конечно, есть несколько фотографий, на которых я с сестрой на съемочной площадке, но я ничего из этого не помню — абсолютно ничего
Я была немного странной. Я была... девушкой в 16 лет, полной энергии и яркой индивидуальности. Но у меня не было никакого интеллекта. Знаете, я не была спортсменкой, не играла в пьесах. И стала актрисой случайно
Но были те, кто помог Джейми Ли Кертис встать на путь, который привел в итоге к статусу одной из самых известных актрис. Кертис особенно выделяет свою мать, Джанет Ли. Будучи актрисой, особенно в фильме "Психо", и благодаря своей общественной деятельности, она стала прекрасным примером для подражания.
Также важным для нее стало знакомство с Моникой Джеймс, которая отвечала за поиск новых талантов в Universal Studios. На прослушивание к вице-президенту американской кинокомпании ее отправили друзья.
Кертис привела ребенка из актерского класса, они сыграли сцену, а когда закончили, Кертис повернулась к Джеймс и сказала (она делает это так, будто она жует жвачку и является пустоголовой): "Эй, слушай, это было весело. Большое спасибо. Мне очень понравилось. Слушай, честно говоря, проблема в том, что я через два дня возвращаюсь в колледж, поэтому мне нужно знать, произойдет ли это".
На следующий день Кертис позвонили и предложили контракт. Так начался творческий путь будущей звезды.
Напомним
Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест среди тех, чьи истории составляют пантеон самых крепких браков Голливуда.
