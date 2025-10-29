Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию

$42.080.01
Эксклюзив
12:54 • 11746 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 12076 просмотра
11:54 • 20337 просмотра

С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
11:54 • 20337 просмотра
09:51 • 15869 просмотра

Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
09:51 • 15869 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56269 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44340 просмотра
28 октября, 20:10 • 45396 просмотра

Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 20:10 • 45396 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113678 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59036 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54147 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
публикации
Эксклюзивы
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею
29 октября, 04:30 • 41387 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
29 октября, 06:30 • 59018 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
29 октября, 06:46 • 36478 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
08:05 • 28450 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США
08:48 • 15813 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК

Эксклюзив

12:54 • 11727 просмотра
Эксклюзив
12:54 • 11727 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
11:54 • 20309 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
11:14 • 15481 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56242 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
29 октября, 06:30 • 59612 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию
13:18 • 2832 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
08:05 • 28888 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
29 октября, 06:46 • 36897 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
28 октября, 18:29 • 30739 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
28 октября, 17:10 • 32942 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию

Киев • УНН

 • 2848 просмотра

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что не интересовалась шоу-бизнесом в детстве и стала актрисой случайно. Ее карьера началась после встречи с искателями талантов из Universal Studios.

Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию

Голливудская звезда Джейми Ли Кертис поделилась воспоминаниями из своего детства, отметив, что хотя и была полна энергии, шоу-бизнес ее не интересовал, и в театральных пьесах она не играла. Решающее значение для ее актерской судьбы имела встреча с искателями новых талантов из Universal Studios.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис, известная по роли в хите 80-х "Рыбка по имени Ванда", а также по таким картинам, как "Хэллоуин" и "Всё везде и сразу", рассказала в недавнем интервью, что в детстве себя считала человеком "без каких-либо ощутимых способностей", была посредственной ученицей и вообще — стала актрисой случайно.

В детстве я не интересовался шоу-бизнесом. Конечно, есть несколько фотографий, на которых я с сестрой на съемочной площадке, но я ничего из этого не помню — абсолютно ничего

- пояснила звезда фильма «Правдивая ложь» изданию Variety.

Я была немного странной. Я была... девушкой в 16 лет, полной энергии и яркой индивидуальности. Но у меня не было никакого интеллекта. Знаете, я не была спортсменкой, не играла в пьесах. И стала актрисой случайно

- рассказала Джейми Ли Кертис.

Но были те, кто помог Джейми Ли Кертис встать на путь, который привел в итоге к статусу одной из самых известных актрис. Кертис особенно выделяет свою мать, Джанет Ли. Будучи актрисой, особенно в фильме "Психо", и благодаря своей общественной деятельности, она стала прекрасным примером для подражания.

Также важным для нее стало знакомство с Моникой Джеймс, которая отвечала за поиск новых талантов в Universal Studios. На прослушивание к вице-президенту американской кинокомпании ее отправили друзья.

Кертис привела ребенка из актерского класса, они сыграли сцену, а когда закончили, Кертис повернулась к Джеймс и сказала (она делает это так, будто она жует жвачку и является пустоголовой): "Эй, слушай, это было весело. Большое спасибо. Мне очень понравилось. Слушай, честно говоря, проблема в том, что я через два дня возвращаюсь в колледж, поэтому мне нужно знать, произойдет ли это".

На следующий день Кертис позвонили и предложили контракт. Так начался творческий путь будущей звезды.

Напомним

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест среди тех, чьи истории составляют пантеон самых крепких браков Голливуда.

Квентин Тарантино возвращается на экраны в фильме Джейми Адамса "Only What We Carry"27.10.25, 21:37 • 5736 просмотров

Игорь Тележников

