Квентин Тарантино возвращается на экраны в фильме Джейми Адамса "Only What We Carry"
Киев • УНН
Режиссер и актер Квентин Тарантино сыграет в новом фильме Джейми Адамса вместе с Саймоном Пеггом, Шарлоттой Генсбур и Софией Бутеллой.
Квентин Тарантино согласился на короткий перерыв в своей пенсионной жизни, чтобы сыграть в новом фильме Джейми Адамса «Only What We Carry» вместе с Саймоном Пеггом, Шарлоттой Генсбур и Софией Бутеллой. Съемки проходили на побережье Нормандии при ограниченном бюджете и длились всего шесть дней, пишет УНН со ссылкой на Variety.
Только после встречи с Джейми Адамсом Квентин Тарантино согласился начать активные съемки фильма «Только то, что мы несем», где он играет вместе с Саймоном Пеггом, Шарлоттой Генсбур, Лиамом Гельманном и Лиззи МакАлпайн.
Как стало известно Variety, фильм снимали в Довиле, Франция, в течение шести дней в конце сентября с ограниченным бюджетом и импровизированными актерами.
Экспериментальный фильм рассказывает историю Джулиана Джонса, бывшего строгого инструктора, к которому возвращается его бывшая ученица Шарлотта Левант (Бутелла), чтобы столкнуться с призраками своего прошлого. К ним присоединяется Квентин Тарантино в роли Джона Перси, давнего друга Джулиана, чей неожиданный приезд открывает скрытые тайны. Шарлотта Генсбур играет Жозефину Шаброль, защитную сестру Шарлотты. Лиам Гельманн — Винсента, художника, разрывающегося между любовью и верностью, а Лиззи МакАлпайн дебютирует как Жаклин — молодая танцовщица, чье появление заставляет всех героев столкнуться с бременем прошлого, — говорится в синопсисе.
«В творческом плане работа над «Only What We Carry» была похожа на возвращение в школу. Это был невероятно полезный и приятный опыт в традициях Эрика Ромера и Майка Ли с группой действительно удивительных людей», – сказал Пегг в заявлении Variety.
«Я всегда мечтал снять фильм в стиле Эрика Ромера в Нормандии, мечта, которая включала сотрудничество с исключительным международным актерским составом и съемочной группой. Оказывается, что благодаря принятию свободы независимого кино эта мечта сбылась, и я вечно благодарен актерам и съемочной группе фильма «Only What We Carry» за этот момент», – сказал Адамс.
Продюсерами фильма являются Чарльз Бенуа, Лиам Гельманн и Юрий Смит из Atlas Pictures и Easy of the Eye.
Пегга представляет Dawn Sedgwick Management, Бутеллу представляют CAA, Untitled & 42, Тарантино представляют WME и Карлос Гудман, Генсбура представляют CAA, Untitled & 42, Гельманна представляет Флоренс Шамассон, МакАлпайна представляет Молли Кларк, Адамса представляют Синтия Окойе из Curtis Brown и Марк Хартогсон из Gersh Agency.
