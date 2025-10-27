$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 23030 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 34594 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49850 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 40551 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 43647 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 39843 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42303 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36994 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34875 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28689 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49851 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 97536 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 119520 просмотра
Квентин Тарантино возвращается на экраны в фильме Джейми Адамса "Only What We Carry"

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Режиссер и актер Квентин Тарантино сыграет в новом фильме Джейми Адамса вместе с Саймоном Пеггом, Шарлоттой Генсбур и Софией Бутеллой.

Квентин Тарантино возвращается на экраны в фильме Джейми Адамса "Only What We Carry"

Квентин Тарантино согласился на короткий перерыв в своей пенсионной жизни, чтобы сыграть в новом фильме Джейми Адамса «Only What We Carry» вместе с Саймоном Пеггом, Шарлоттой Генсбур и Софией Бутеллой. Съемки проходили на побережье Нормандии при ограниченном бюджете и длились всего шесть дней, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Только после встречи с Джейми Адамсом Квентин Тарантино согласился начать активные съемки фильма «Только то, что мы несем», где он играет вместе с Саймоном Пеггом, Шарлоттой Генсбур, Лиамом Гельманном и Лиззи МакАлпайн.

Как стало известно Variety, фильм снимали в Довиле, Франция, в течение шести дней в конце сентября с ограниченным бюджетом и импровизированными актерами.

Экспериментальный фильм рассказывает историю Джулиана Джонса, бывшего строгого инструктора, к которому возвращается его бывшая ученица Шарлотта Левант (Бутелла), чтобы столкнуться с призраками своего прошлого. К ним присоединяется Квентин Тарантино в роли Джона Перси, давнего друга Джулиана, чей неожиданный приезд открывает скрытые тайны. Шарлотта Генсбур играет Жозефину Шаброль, защитную сестру Шарлотты. Лиам Гельманн — Винсента, художника, разрывающегося между любовью и верностью, а Лиззи МакАлпайн дебютирует как Жаклин — молодая танцовщица, чье появление заставляет всех героев столкнуться с бременем прошлого, — говорится в синопсисе.

«В творческом плане работа над «Only What We Carry» была похожа на возвращение в школу. Это был невероятно полезный и приятный опыт в традициях Эрика Ромера и Майка Ли с группой действительно удивительных людей», – сказал Пегг в заявлении Variety.

«Я всегда мечтал снять фильм в стиле Эрика Ромера в Нормандии, мечта, которая включала сотрудничество с исключительным международным актерским составом и съемочной группой. Оказывается, что благодаря принятию свободы независимого кино эта мечта сбылась, и я вечно благодарен актерам и съемочной группе фильма «Only What We Carry» за этот момент», – сказал Адамс.

Продюсерами фильма являются Чарльз Бенуа, Лиам Гельманн и Юрий Смит из Atlas Pictures и Easy of the Eye.

Пегга представляет Dawn Sedgwick Management, Бутеллу представляют CAA, Untitled & 42, Тарантино представляют WME и Карлос Гудман, Генсбура представляют CAA, Untitled & 42, Гельманна представляет Флоренс Шамассон, МакАлпайна представляет Молли Кларк, Адамса представляют Синтия Окойе из Curtis Brown и Марк Хартогсон из Gersh Agency.

Читайте также: Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Фильм
Франция