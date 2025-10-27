Квентін Тарантіно повертається на екрани у фільмі Джеймі Адамса "Only What We Carry"
Режисер та актор Квентін Тарантіно зіграє в новому фільмі Джеймі Адамса разом із Саймоном Пеггом, Шарлоттою Генсбур та Софією Бутеллою.
Квентін Тарантіно погодився на коротку перерву у пенсійному житті, щоб зіграти у новому фільмі Джеймі Адамса "Only What We Carry" разом із Саймоном Пеггом, Шарлоттою Генсбур та Софією Бутеллою. Зйомки відбулися на узбережжі Нормандії за умови обмеженого бюджету та тривали всього шість днів, пише УНН із посиланням на Variety.
Лише після зустрічі з Джеймі Адамсом Квентін Тарантіно погодився розпочати активні зйомки фільму "Тільки те, що ми несемо", де він грає разом із Саймоном Пеггом, Шарлоттою Генсбур, Ліамом Гельманном та Ліззі МакАлпайн.
Як стало відомо Variety, фільм знімали у Довілі, Франція, протягом шести днів наприкінці вересня з обмеженим бюджетом та імпровізованими акторами.
Експериментальний фільм розповідає історію Джуліана Джонса, колишнього суворого інструктора, до якого повертається його колишня учениця Шарлотта Левант (Бутелла), щоб зіштовхнутися з привидами свого минулого. До них приєднується Квентін Тарантіно в ролі Джона Персі, давнього друга Джуліана, чий несподіваний приїзд відкриває приховані таємниці. Шарлотта Генсбур грає Жозефіну Шаброль, захисну сестру Шарлотти. Ліам Гельманн - Вінсента, художника, розриваючогося між коханням і вірністю, а Ліззі МакАлпайн дебютує як Жаклін - молода танцівниця, чия поява змушує всіх героїв зіткнутися з тягарем минулого, - ідеться у синопсисі.
У творчому плані робота над "Only What We Carry" була схожа на повернення до школи. Це був неймовірно корисний та приємний досвід у традиціях Еріка Ромера та Майка Лі з групою справді дивовижних людей
"Я завжди мріяв зняти фільм у стилі Еріка Ромера в Нормандії, мрія, яка включала співпрацю з винятковим міжнародним акторським складом та знімальною групою. Виявляється, що завдяки прийняттю свободи незалежного кіно ця мрія здійснилася, і я вічно вдячний акторам та знімальній групі фільму "Only What We Carry" за цей момент", – сказав Адамс.
Продюсерами фільму є Чарльз Бенуан, Ліам Гельманн та Юрі Сміт з Atlas Pictures та Easy of the Eye.
Пегга представляє Dawn Sedgwick Management, Бутеллу представляють CAA, Untitled & 42, Тарантіно представляють WME та Карлос Гудман, Генсбура представляють CAA, Untitled & 42, Гельманна представляє Флоренс Шамассон, МакАлпайна представляє Моллі Кларк, Адамса представляють Синтія Окойе з Curtis Brown та Марк Хартогсон з Gersh Agency.
