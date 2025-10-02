Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією

Фанати Квентіна Тарантіно отримали несподіваний сюрприз: два томи культового бойовика "Убити Білла" тепер об’єднані в один повноцінний чотиригодинний фільм під назвою "Убити Білла: Кривава справа". Прем’єра відбудеться 5 грудня у вибраних кінотеатрах, а розповсюдженням займатиметься компанія Lionsgate. Про це повідомляє видання Іndependent, пише УНН.

Нова версія фільму включає майже восьмихвилинну ексклюзивну анімаційну послідовність і змінений монтаж: видалено кліфгенгер першого тому та вступ другого, де Ума Турман переказує події попереднього фільму.

Я написав сценарій і зрежисував це як один фільм – і дуже радий, що шанувальники тепер можуть побачити його у цілісній формі

Тривалість нового фільму становить 4 години 7 хвилин.

Режисер підкреслив, що найкраще сприйняття картини забезпечує показ на великому екрані у форматі 70 мм або 35 мм, щоб "кров і нутрощі були видимі у всій красі".

Раніше ця версія рідко демонструвалася – показ на Каннському кінофестивалі 2006 року отримав високі оцінки. Багато експертів називали картину найкращим фільмом Тарантіно після "Кримінального чтива" та "Безславних покидьків".

Тарантіно пояснив, що, хоча формально "Убити Білла" – це два фільми, він зняв і написав їх як один великий фільм.

Це чудово працює як два окремі фільми, але чотиригодинна версія має зовсім інший ефект