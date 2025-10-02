$41.220.08
Ексклюзив
12:31 • 5838 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17092 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25708 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27747 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26110 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43076 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20836 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21472 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38218 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56239 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 25926 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 32578 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49 • 14590 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 16749 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 14416 перегляди
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 372 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 52244 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 60411 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 42672 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 45215 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Квентін Тарантіно вирішив об'єднати дві легендарні частини фільму "Убити Білла". Прем'єра показу відбудеться 5 грудня.

Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією

Фанати Квентіна Тарантіно отримали несподіваний сюрприз: два томи культового бойовика "Убити Білла" тепер об’єднані в один повноцінний чотиригодинний фільм під назвою "Убити Білла: Кривава справа". Прем’єра відбудеться 5 грудня у вибраних кінотеатрах, а розповсюдженням займатиметься компанія Lionsgate. Про це повідомляє видання Іndependent, пише УНН.

Деталі

Нова версія фільму включає майже восьмихвилинну ексклюзивну анімаційну послідовність і змінений монтаж: видалено кліфгенгер першого тому та вступ другого, де Ума Турман переказує події попереднього фільму. 

Я написав сценарій і зрежисував це як один фільм – і дуже радий, що шанувальники тепер можуть побачити його у цілісній формі 

– зазначив Тарантіно. 

Тривалість нового фільму становить 4 години 7 хвилин.

Режисер підкреслив, що найкраще сприйняття картини забезпечує показ на великому екрані у форматі 70 мм або 35 мм, щоб "кров і нутрощі були видимі у всій красі".

Раніше ця версія рідко демонструвалася – показ на Каннському кінофестивалі 2006 року отримав високі оцінки. Багато експертів називали картину найкращим фільмом Тарантіно після "Кримінального чтива" та "Безславних покидьків".

Письменниця Роулінг назвала Вотсон "неосвіченою" через суперечку про права трансгендерів – ВВС30.09.25, 15:07 • 4215 переглядiв

Тарантіно пояснив, що, хоча формально "Убити Білла" – це два фільми, він зняв і написав їх як один великий фільм. 

Це чудово працює як два окремі фільми, але чотиригодинна версія має зовсім інший ефект 

– додав він.

У новій версії також можна побачити Уму Турман, Люсі Лью, Деріл Ханну та Майкла Медсена, який помер у липні 2025 року.

Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Мail29.09.25, 13:42 • 40752 перегляди

Степан Гафтко

КультураУНН Lite