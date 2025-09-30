Письменниця Роулінг назвала Вотсон "неосвіченою" через суперечку про права трансгендерів – ВВС

Джоан Роулінг різко відповіла Еммі Вотсон після того, як акторка з "Гаррі Поттера" розповіла про їхні стосунки та публічні розбіжності щодо гендерної ідентичності. Суперечка виникла на тлі коментарів Вотсон про підтримку трансгендерної спільноти та давніх відносин із письменницею. Про це йдеться у матеріалі ВВС, пише УНН.

Деталі

Як і інші люди, які ніколи не переживали дорослого життя, позбавленого багатства та слави, Емма має так мало досвіду реального життя, що не усвідомлює, наскільки вона невігласка – написала Роулінг у соцмережі Х.

Минулого тижня Вотсон заявила, що досі любить Роулінг і відмовляється "виключати її", незважаючи на їхні розбіжності. В інтерв’ю вона зазначила: "Я можу любити її, я можу знати, що вона любила мене". Актриса підкреслила, що попри критику Роулінг, вона цінує письменницю та свого часу можливість зіграти Герміону: "Немає такого світу, де я могла б колись викреслити її (зі свого життя – ред.). Це правда".

Роулінг наголосила, що її ставлення до Вотсон змінилося після низки подій, зокрема під час церемонії BAFTA 2022 року, коли виступ Вотсон був сприйнятий як підтримка трансгендерної спільноти.

Емма щойно публічно підлила ще більше масла у вогонь, але подумала, що один рядок вираження стурбованості з її боку запевнить мене у її глибокому співчутті та доброті – заявила письменниця.

Вона також нагадала про власний життєвий досвід: "Я не була мультимільйонеркою у чотирнадцять років. Я жила в бідності, поки писала книгу, яка зробила Емму знаменитою… Тому я з власного життєвого досвіду розумію, що означає для жінок та дівчат, позбавлених її привілеїв, зневажання прав жінок".

Роулінг підсумувала свої почуття до акторки: "Емма має повне право не погоджуватися зі мною і навіть публічно обговорювати свої почуття до мене, але я маю таке ж право, і я нарешті вирішила ним скористатися".

Ця суперечка стала частиною більшої дискусії про права трансгендерів та свободу висловлювання, у якій актриса та письменниця перебувають по різні боки.

