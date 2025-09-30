$41.320.16
Поліція в США під дулом пістолета зупинила чемпіона світу з боксу Теренса Кроуфорда

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Теренс Кроуфорд, об'єднаний чемпіон світу з боксу, був зупинений поліцією в Омасі через необережне водіння. Інцидент стався після параду на честь його перемоги та святкування дня народження, поліція виявила зброю в автомобілі.

Рано вранці в неділю Теренс Кроуфорд, об’єднаний чемпіон світу з боксу у першій середній вазі, став учасником несподіваної зупинки поліцією свого автомобіля в центрі Омахи. Інцидент стався всього за кілька годин після масштабного параду на честь його перемоги над Канело Альваресом та святкування 38-річчя. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, офіцери помітили автомобіль, який рухався необережно близько 1:30 ночі. Під час перевірки водія поліція виявила пістолет на підлозі з боку керма та наказала всім чотирьом пасажирам вийти з машини під дулом пістолета. 

Пізніше водій був ідентифікований як відомий боксер Кроуфорд, йому виписали штраф за необережне водіння. Один із пасажирів, член служби безпеки боксера, мав легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всі пасажири мали законне право носити зброю. На прохання Кроуфорда на місце приїхали начальник поліції та лейтенант.

Касім Шабазз, керівник служби безпеки Кроуфорда, у коментарі WOWT NBC Omaha описав момент як страшний:

"Я думав, що ми готувалися втратити життя... Це був кошмар".

Мер Омахи Джон Юїнг повідомив, що підтримує внутрішнє розслідування, ініційоване начальником поліції Тоддом Шмадерером, та наголосив на важливості довіри між громадою та правоохоронцями.

Я визнаю серйозність того, що сталося, і те, наскільки важливою є довіра між правоохоронними органами та нашою громадою, що свідчить про необхідність постійної пильності щодо побудови відносин 

– сказав Юїнг. 

Він додав: "Начальник поліції Омахи Тодд Шмадерер пообіцяв провести внутрішнє розслідування, яке я підтримую і хочу, щоб воно було повним і ретельним. Ми зберемо всі факти та будемо прозорими перед громадськістю щодо наших висновків".

Кроуфорд, герой рідного міста, веде активну діяльність у своїй боксерській академії для дітей із групи ризику. Він має рекорд 42 перемоги без поразок, включно з 31 нокаутом, і став першим чоловіком-боксером, який виграв три титули в об’єднаному дивізіоні.

Місто проведе розслідування, щоб з’ясувати обставини інциденту, який затьмарив святкування видатного спортсмена. 

Омаха повинна пам’ятати цей важливий день як добрий, поки ми шукаємо відповіді на питання, як він закінчився. Тим часом ми повинні забезпечити, щоб кожен мешканець, незалежно від того, хто він, почувався в Омасі в безпеці та з повагою 

– наголосив Юїнг.

Степан Гафтко

