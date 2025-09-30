Полиция в США под дулом пистолета остановила чемпиона мира по боксу Теренса Кроуфорда

Рано утром в воскресенье Теренс Кроуфорд, объединенный чемпион мира по боксу в первом среднем весе, стал участником неожиданной остановки полицией своего автомобиля в центре Омахи. Инцидент произошел всего через несколько часов после масштабного парада в честь его победы над Канело Альваресом и празднования 38-летия. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, офицеры заметили автомобиль, который двигался неосторожно около 1:30 ночи. Во время проверки водителя полиция обнаружила пистолет на полу со стороны руля и приказала всем четырем пассажирам выйти из машины под дулом пистолета.

Позже водитель был идентифицирован как известный боксер Кроуфорд, ему выписали штраф за неосторожное вождение. Один из пассажиров, член службы безопасности боксера, имел легальное огнестрельное оружие. Полиция подтвердила, что все пассажиры имели законное право носить оружие. По просьбе Кроуфорда на место приехали начальник полиции и лейтенант.

Касим Шабазз, руководитель службы безопасности Кроуфорда, в комментарии WOWT NBC Omaha описал момент как страшный:

"Я думал, что мы готовились потерять жизнь... Это был кошмар".

Мэр Омахи Джон Юинг сообщил, что поддерживает внутреннее расследование, инициированное начальником полиции Тоддом Шмадерером, и подчеркнул важность доверия между обществом и правоохранителями.

Я признаю серьезность того, что произошло, и то, насколько важным является доверие между правоохранительными органами и нашим сообществом, что свидетельствует о необходимости постоянной бдительности в отношении построения отношений – сказал Юинг.

Он добавил: "Начальник полиции Омахи Тодд Шмадерер пообещал провести внутреннее расследование, которое я поддерживаю и хочу, чтобы оно было полным и тщательным. Мы соберем все факты и будем прозрачными перед общественностью относительно наших выводов".

Кроуфорд, герой родного города, ведет активную деятельность в своей боксерской академии для детей из группы риска. Он имеет рекорд 42 победы без поражений, включая 31 нокаут, и стал первым мужчиной-боксером, который выиграл три титула в объединенном дивизионе.

Город проведет расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, который омрачил празднование выдающегося спортсмена.

Омаха должна помнить этот важный день как добрый, пока мы ищем ответы на вопросы, как он закончился. Тем временем мы должны обеспечить, чтобы каждый житель, независимо от того, кто он, чувствовал себя в Омахе в безопасности и с уважением – подчеркнул Юинг.

