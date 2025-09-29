Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail

$41.480.01
48.410.31
ukenru
10:00 • 1764 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 12537 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 4078 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 24042 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 46839 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69175 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 49964 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44149 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66518 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72763 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярные новости
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 24731 просмотра
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО29 сентября, 02:43 • 15571 просмотра
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 5176 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира06:18 • 7000 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 15088 просмотра
публикации
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 3594 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 4694 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 69595 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 162566 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 82502 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кит Келлог
Сергей Лещенко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Европа
Молдова
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 1232 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 15160 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 24791 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 34790 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 97940 просмотра
Актуальное
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс

Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Виктория Бекхэм подогрела слухи о воссоединении Spice Girls, опубликовав видео с концерта Oasis и отметив всех участниц группы. Это произошло на фоне обсуждений 30-летия группы и возможного мирового тура.

Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail

Виктория Бекхэм снова взволновала поклонников Spice Girls, намекнув на возможное воссоединение группы. На концерте Oasis на Уэмбли она поделилась в своем Instagram видео с переполненной площадки, подписав его словом "Temping…" (Соблазнительно) и отметив всех четырех коллег по группе: Джери Хорнер, Мел Си, Эмму Бантон и Мел Би. Об этом говорится в материале Daily Mail, пишет УНН.

Подробности

В воскресенье вечером Виктория Бекхэм взволновала поклонников Spice Girls, признавшись, что ее "соблазнило" воссоединение в последний вечер реюнион-тура Oasis

– говорится в статье Daily Mail.

Слухи о возвращении Spice Girls не утихают уже несколько месяцев: в апреле появилась информация о планах группы отметить 30-летие мировым туром. По данным источников, Джери, Эмма, Мел Би и Мел Си обсуждали детали в Майами, тогда как Виктория якобы оставалась вне процесса. 

Однако ее недавний комментарий показал, что она открыта для идеи: "Это позитивная вещь. Происходит так много плохого, а Spice Girls были о веселье и прославлении индивидуальности".

Группа, образовавшаяся в 1994 году, стала самым популярным женским коллективом всех времен, продав более 100 миллионов пластинок. Spice Girls неоднократно воссоединялись: для выступления на закрытии Олимпиады 2012 года, туров 2007–2008 и в 2019 году, хотя Виктория участвовала лишь в ограниченных мероприятиях, так как с тех пор сосредоточилась на карьере модельера.

Новый намек на воссоединение вызвал волну эмоций у фанатов и снова поставил вопрос: удастся ли легендарной группе собраться вместе для полномасштабного мирового тура.

53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans26.09.25, 10:07 • 54544 просмотра

Степан Гафтко

КультураУНН Lite