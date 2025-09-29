Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail
Виктория Бекхэм подогрела слухи о воссоединении Spice Girls, опубликовав видео с концерта Oasis и отметив всех участниц группы. Это произошло на фоне обсуждений 30-летия группы и возможного мирового тура.
Виктория Бекхэм снова взволновала поклонников Spice Girls, намекнув на возможное воссоединение группы. На концерте Oasis на Уэмбли она поделилась в своем Instagram видео с переполненной площадки, подписав его словом "Temping…" (Соблазнительно) и отметив всех четырех коллег по группе: Джери Хорнер, Мел Си, Эмму Бантон и Мел Би. Об этом говорится в материале Daily Mail, пишет УНН.
Подробности
В воскресенье вечером Виктория Бекхэм взволновала поклонников Spice Girls, признавшись, что ее "соблазнило" воссоединение в последний вечер реюнион-тура Oasis
Слухи о возвращении Spice Girls не утихают уже несколько месяцев: в апреле появилась информация о планах группы отметить 30-летие мировым туром. По данным источников, Джери, Эмма, Мел Би и Мел Си обсуждали детали в Майами, тогда как Виктория якобы оставалась вне процесса.
Однако ее недавний комментарий показал, что она открыта для идеи: "Это позитивная вещь. Происходит так много плохого, а Spice Girls были о веселье и прославлении индивидуальности".
Группа, образовавшаяся в 1994 году, стала самым популярным женским коллективом всех времен, продав более 100 миллионов пластинок. Spice Girls неоднократно воссоединялись: для выступления на закрытии Олимпиады 2012 года, туров 2007–2008 и в 2019 году, хотя Виктория участвовала лишь в ограниченных мероприятиях, так как с тех пор сосредоточилась на карьере модельера.
Новый намек на воссоединение вызвал волну эмоций у фанатов и снова поставил вопрос: удастся ли легендарной группе собраться вместе для полномасштабного мирового тура.
