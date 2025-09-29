$41.480.01
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 2588 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13355 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5154 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24580 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47233 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69359 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50182 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44188 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66588 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162938 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Мail

Київ • УНН

 • 1750 перегляди

Вікторія Бекхем підігріла чутки про возз'єднання Spice Girls, опублікувавши відео з концерту Oasis та позначивши всіх учасниць гурту. Це сталося на тлі обговорень 30-річчя гурту та можливого світового туру.

Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Мail

Вікторія Бекхем знову схвилювала шанувальників Spice Girls, натякнувши на можливе возз'єднання гурту. На концерті Oasis на Вемблі вона поділилася у своєму Instagram відео з переповненого майданчика, підписавши його словом "Temping…" (Спокусливо) та позначивши всіх чотирьох колег по гурту: Джері Хорнер, Мел Сі, Емму Бантон та Мел Бі. Про це йдеться у матеріалі Daily Мail, пише УНН.

Деталі

У неділю ввечері Вікторія Бекхем схвилювала шанувальників Spice Girls, зізнавшись, що її "спокусило" возз'єднання в останній вечір реюніон-туру Oasis

– йдеться у статті Daily Мail.

Чутки про повернення Spice Girls не вщухають уже кілька місяців: у квітні з’явилася інформація про плани гурту відзначити 30-річчя світовим туром. За даними джерел, Джері, Емма, Мел Бі та Мел Сі обговорювали деталі у Маямі, тоді як Вікторія нібито залишалася поза процесом. 

Проте її недавній коментар показав, що вона відкрита до ідеї: "Це позитивна річ. Відбувається так багато поганого, а Spice Girls були про веселощі та прославляння індивідуальності".

Гурт, який утворився у 1994 році, став найпопулярнішим жіночим колективом усіх часів, продавши понад 100 мільйонів платівок. Spice Girls неодноразово возз’єднувалися: для виступу на закритті Олімпіади 2012 року, турів 2007–2008 та у 2019 році, хоча Вікторія брала участь лише в обмежених заходах, адже з тих пір зосередилася на кар’єрі модельєра.

Новий натяк на возз'єднання викликав хвилю емоцій у фанатів і знову поставив питання: чи вдасться легендарному гурту зібратися разом для повномасштабного світового туру.

53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans26.09.25, 10:07 • 54544 перегляди

Степан Гафтко

КультураУНН Lite