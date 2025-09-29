Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Мail
Київ • УНН
Вікторія Бекхем підігріла чутки про возз'єднання Spice Girls, опублікувавши відео з концерту Oasis та позначивши всіх учасниць гурту. Це сталося на тлі обговорень 30-річчя гурту та можливого світового туру.
Вікторія Бекхем знову схвилювала шанувальників Spice Girls, натякнувши на можливе возз'єднання гурту. На концерті Oasis на Вемблі вона поділилася у своєму Instagram відео з переповненого майданчика, підписавши його словом "Temping…" (Спокусливо) та позначивши всіх чотирьох колег по гурту: Джері Хорнер, Мел Сі, Емму Бантон та Мел Бі. Про це йдеться у матеріалі Daily Мail, пише УНН.
У неділю ввечері Вікторія Бекхем схвилювала шанувальників Spice Girls, зізнавшись, що її "спокусило" возз'єднання в останній вечір реюніон-туру Oasis
Чутки про повернення Spice Girls не вщухають уже кілька місяців: у квітні з’явилася інформація про плани гурту відзначити 30-річчя світовим туром. За даними джерел, Джері, Емма, Мел Бі та Мел Сі обговорювали деталі у Маямі, тоді як Вікторія нібито залишалася поза процесом.
Проте її недавній коментар показав, що вона відкрита до ідеї: "Це позитивна річ. Відбувається так багато поганого, а Spice Girls були про веселощі та прославляння індивідуальності".
Гурт, який утворився у 1994 році, став найпопулярнішим жіночим колективом усіх часів, продавши понад 100 мільйонів платівок. Spice Girls неодноразово возз’єднувалися: для виступу на закритті Олімпіади 2012 року, турів 2007–2008 та у 2019 році, хоча Вікторія брала участь лише в обмежених заходах, адже з тих пір зосередилася на кар’єрі модельєра.
Новий натяк на возз'єднання викликав хвилю емоцій у фанатів і знову поставив питання: чи вдасться легендарному гурту зібратися разом для повномасштабного світового туру.
