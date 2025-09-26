53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans

53-річну зірку фільму "Борат" сфотографували під час вечері з 27-річною моделлю OnlyFans Ханною Палмер невдовзі після гучного розлучення з акторкою Айлою Фішер. Про це пише УНН із посиланням Page Six.

Деталі

Згідно з фотографіями, отриманими газетою "Sun" у четвер, 53-річну зірку фільму "Борат" Сашу Барона Коена та Ханну Палмер помітили разом, коли вони виходили після вечері в ресторані. Вони вийшли з закладу окремо, перш ніж разом стрибнути в Cadillac Escalade.

Ханна Палмер

Палмер була одягнена в мінісукню з леопардовим принтом та шкіряні чоботи, а Коен був вбраний у невимушену у синю футболку та капелюх.

Саша та Ханна прибули о 20:30. Вони провели всередині дві години і, здавалося, були глибоко занурені в розмову – розповів інсайдер виданню.

"Попри різницю у віці, вони чудово ладнали і, здавалося, мали про що поговорити", – продовжило джерело.

Видання повідомляло, що Палмер пізніше вирушив на вечірку, влаштовану Періс Хілтон, хоча неясно, чи приєднався до неї Коен.

За даними видання The Sun, зірка фільму "Бруно" та Палмер вперше зустрілися минулого місяця на вечірці з нагоди 50-річчя режисера та актора Тайки Вайтіті на Ібіці, Іспанія.

Саша Барон Коен

"Запрошено було лише згуртовану компанію. Це була велика вечеря за столом, перш ніж вони пішли танцювати в нічний клуб. Ханна — супервесела дівчина, така ж розумна, як і красива. Саші дуже пощастило, що він влаштував їй побачення. Вона справжня знахідка", – стверджує джерело.

Розлучення актора

У червні Коен і Фішер у червні опублікували спільну заяву в Instagram, в якій повідомили, що завершили своє розлучення, зазначивши, що вони "пишаються" тим, чого вони "досягли разом", і зберігають "велику повагу" одне до одного як спів батьки своїх "чудових дітей".

У пари троє дітей: 17-річна Олів, 15-річна Елули та 10-річний Монтгомері.

Видання Page Six дізналося, що Коен та 49-річна акторка провели мирне розлучення, незважаючи на повідомлення, що стверджували протилежне.

Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера