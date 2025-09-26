53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
06:40 • 7838 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14538 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21421 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34043 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32045 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65867 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42022 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61731 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60201 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78561 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.8м/с
54%
764мм
Популярнi новини
МЗС Польщі закликає своїх громадян покинути Білорусь: у чому причина25 вересня, 22:38 • 6578 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 17471 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 9792 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 17476 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 13245 перегляди
Публікації
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 7818 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 14529 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 24596 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 30948 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 38507 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Данія
Австралія
Реклама
УНН Lite
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 2566 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 26300 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 34509 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 67924 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 125635 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Brent
Шахед-136
The Washington Post

53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

53-річний Саша Барон Коен був помічений на вечері з 27-річною моделлю OnlyFans Ханною Палмер незабаром після розлучення з Айлою Фішер. Вони зустрілися на вечірці на Ібіці, а потім їх сфотографували разом після вечері в ресторані.

53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans

53-річну зірку фільму "Борат" сфотографували під час вечері з 27-річною моделлю OnlyFans Ханною Палмер невдовзі після гучного розлучення з акторкою Айлою Фішер. Про це пише УНН із посиланням Page Six.

Деталі

Згідно з фотографіями, отриманими газетою "Sun" у четвер, 53-річну зірку фільму "Борат" Сашу Барона Коена та Ханну Палмер помітили разом, коли вони виходили після вечері в ресторані. Вони вийшли з закладу окремо, перш ніж разом стрибнути в Cadillac Escalade.

Ханна Палмер
Ханна Палмер

Палмер була одягнена в мінісукню з леопардовим принтом та шкіряні чоботи, а Коен був вбраний у невимушену у синю футболку та капелюх.

Саша та Ханна прибули о 20:30. Вони провели всередині дві години і, здавалося, були глибоко занурені в розмову

– розповів інсайдер виданню.

"Попри різницю у віці, вони чудово ладнали і, здавалося, мали про що поговорити", – продовжило джерело.

Видання повідомляло, що Палмер пізніше вирушив на вечірку, влаштовану Періс Хілтон, хоча неясно, чи приєднався до неї Коен.

За даними видання The Sun, зірка фільму "Бруно" та Палмер вперше зустрілися минулого місяця на вечірці з нагоди 50-річчя режисера та актора Тайки Вайтіті на Ібіці, Іспанія.

Саша Барон Коен
Саша Барон Коен

"Запрошено було лише згуртовану компанію. Це була велика вечеря за столом, перш ніж вони пішли танцювати в нічний клуб. Ханна — супервесела дівчина, така ж розумна, як і красива. Саші дуже пощастило, що він влаштував їй побачення. Вона справжня знахідка", – стверджує джерело.

Розлучення актора

У червні Коен і Фішер у червні опублікували спільну заяву в Instagram, в якій повідомили, що завершили своє розлучення, зазначивши, що вони "пишаються" тим, чого вони "досягли разом", і зберігають "велику повагу" одне до одного як спів батьки своїх "чудових дітей".

У пари троє дітей: 17-річна Олів, 15-річна Елули та 10-річний Монтгомері.

Видання Page Six дізналося, що Коен та 49-річна акторка провели мирне розлучення, незважаючи на повідомлення, що стверджували протилежне.

Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера26.09.25, 07:40 • 2922 перегляди

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Ібіса
Іспанія