Писательница Роулинг назвала Уотсон "невежественной" из-за спора о правах трансгендеров – BBC

11:14 • 5618 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 20369 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 38664 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 21760 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 21135 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 20275 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 19953 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22590 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65559 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56762 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
публикации
Эксклюзивы
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 14622 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 18731 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 17966 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 15613 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 8248 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 38665 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65560 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 69508 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 71981 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 47171 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Венгрия
Великобритания
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 8082 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 15743 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 23706 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 25664 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 37928 просмотра
Хранитель
Financial Times
Северный поток
БМ-27 "Ураган"
БМ-21 «Град»

Писательница Роулинг назвала Уотсон "невежественной" из-за спора о правах трансгендеров – BBC

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Писательница Джоан Роулинг резко ответила Эмме Уотсон, назвав ее "невежественной" из-за разногласий относительно гендерной идентичности. Роулинг считает, что Уотсон не осознает реальной жизни из-за ее привилегированного положения.

Писательница Роулинг назвала Уотсон "невежественной" из-за спора о правах трансгендеров – BBC

Джоан Роулинг резко ответила Эмме Уотсон после того, как актриса из «Гарри Поттера» рассказала об их отношениях и публичных разногласиях относительно гендерной идентичности. Спор возник на фоне комментариев Уотсон о поддержке трансгендерного сообщества и давних отношений с писательницей. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.

Подробности

Как и другие люди, которые никогда не переживали взрослой жизни, лишенной богатства и славы, Эмма имеет так мало опыта реальной жизни, что не осознает, насколько она невежественна 

– написала Роулинг в соцсети Х.

На прошлой неделе Уотсон заявила, что до сих пор любит Роулинг и отказывается «исключать ее», несмотря на их разногласия. В интервью она отметила: «Я могу любить ее, я могу знать, что она любила меня». Актриса подчеркнула, что несмотря на критику Роулинг, она ценит писательницу и в свое время возможность сыграть Гермиону: «Нет такого мира, где я могла бы когда-нибудь вычеркнуть ее (из своей жизни – ред.). Это правда».

Полиция в США под дулом пистолета остановила чемпиона мира по боксу Теренса Кроуфорда30.09.25, 14:17 • 922 просмотра

Роулинг подчеркнула, что ее отношение к Уотсон изменилось после ряда событий, в частности во время церемонии BAFTA 2022 года, когда выступление Уотсон было воспринято как поддержка трансгендерного сообщества. 

Эмма только что публично подлила еще больше масла в огонь, но подумала, что одна строка выражения обеспокоенности с ее стороны заверит меня в ее глубоком сочувствии и доброте 

– заявила писательница.

Она также напомнила о собственном жизненном опыте: «Я не была мультимиллионершей в четырнадцать лет. Я жила в бедности, пока писала книгу, которая сделала Эмму знаменитой… Поэтому я из собственного жизненного опыта понимаю, что означает для женщин и девушек, лишенных ее привилегий, пренебрежение правами женщин».

Роулинг подытожила свои чувства к актрисе: «Эмма имеет полное право не соглашаться со мной и даже публично обсуждать свои чувства ко мне, но я имею такое же право, и я наконец решила им воспользоваться».

Этот спор стал частью большей дискуссии о правах трансгендеров и свободе выражения, в которой актриса и писательница находятся по разные стороны. 

Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail29.09.25, 13:42 • 37930 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультураНовости Мира