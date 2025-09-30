Писательница Роулинг назвала Уотсон "невежественной" из-за спора о правах трансгендеров – BBC

Джоан Роулинг резко ответила Эмме Уотсон после того, как актриса из «Гарри Поттера» рассказала об их отношениях и публичных разногласиях относительно гендерной идентичности. Спор возник на фоне комментариев Уотсон о поддержке трансгендерного сообщества и давних отношений с писательницей. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.

Подробности

Как и другие люди, которые никогда не переживали взрослой жизни, лишенной богатства и славы, Эмма имеет так мало опыта реальной жизни, что не осознает, насколько она невежественна – написала Роулинг в соцсети Х.

На прошлой неделе Уотсон заявила, что до сих пор любит Роулинг и отказывается «исключать ее», несмотря на их разногласия. В интервью она отметила: «Я могу любить ее, я могу знать, что она любила меня». Актриса подчеркнула, что несмотря на критику Роулинг, она ценит писательницу и в свое время возможность сыграть Гермиону: «Нет такого мира, где я могла бы когда-нибудь вычеркнуть ее (из своей жизни – ред.). Это правда».

Роулинг подчеркнула, что ее отношение к Уотсон изменилось после ряда событий, в частности во время церемонии BAFTA 2022 года, когда выступление Уотсон было воспринято как поддержка трансгендерного сообщества.

Эмма только что публично подлила еще больше масла в огонь, но подумала, что одна строка выражения обеспокоенности с ее стороны заверит меня в ее глубоком сочувствии и доброте – заявила писательница.

Она также напомнила о собственном жизненном опыте: «Я не была мультимиллионершей в четырнадцать лет. Я жила в бедности, пока писала книгу, которая сделала Эмму знаменитой… Поэтому я из собственного жизненного опыта понимаю, что означает для женщин и девушек, лишенных ее привилегий, пренебрежение правами женщин».

Роулинг подытожила свои чувства к актрисе: «Эмма имеет полное право не соглашаться со мной и даже публично обсуждать свои чувства ко мне, но я имею такое же право, и я наконец решила им воспользоваться».

Этот спор стал частью большей дискуссии о правах трансгендеров и свободе выражения, в которой актриса и писательница находятся по разные стороны.

