Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
Киев • УНН
Квентин Тарантино решил объединить две легендарные части фильма "Убить Билла". Премьера показа состоится 5 декабря.
Фанаты Квентина Тарантино получили неожиданный сюрприз: два тома культового боевика "Убить Билла" теперь объединены в один полноценный четырехчасовой фильм под названием "Убить Билла: Кровавое дело". Премьера состоится 5 декабря в избранных кинотеатрах, а распространением займется компания Lionsgate. Об этом сообщает издание Independent, пишет УНН.
Детали
Новая версия фильма включает почти восьмиминутную эксклюзивную анимационную последовательность и измененный монтаж: удален клиффхэнгер первого тома и вступление второго, где Ума Турман пересказывает события предыдущего фильма.
Я написал сценарий и срежиссировал это как один фильм – и очень рад, что поклонники теперь могут увидеть его в цельной форме
Продолжительность нового фильма составляет 4 часа 7 минут.
Режиссер подчеркнул, что наилучшее восприятие картины обеспечивает показ на большом экране в формате 70 мм или 35 мм, чтобы "кровь и внутренности были видны во всей красе".
Ранее эта версия редко демонстрировалась – показ на Каннском кинофестивале 2006 года получил высокие оценки. Многие эксперты называли картину лучшим фильмом Тарантино после "Криминального чтива" и "Бесславных ублюдков".
Тарантино объяснил, что, хотя формально "Убить Билла" – это два фильма, он снял и написал их как один большой фильм.
Это прекрасно работает как два отдельных фильма, но четырехчасовая версия имеет совершенно другой эффект
В новой версии также можно увидеть Уму Турман, Люси Лью, Дэрил Ханну и Майкла Мэдсена, который умер в июле 2025 года.
