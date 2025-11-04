Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу

Актер Джесси Айзенберг, известный по ролям в фильмах "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", готов пожертвовать почку незнакомцу. Он объяснил мотивы своего решения в интервью во время шоу на канале NBC, передает УНН.

Детали

Джесси Айзенберг, звезда будущего фильма "Иллюзия обмана 3", в эфире утреннего шоу на телеканале NBC заявил, что через шесть недель собирается пожертвовать свою почку абсолютно незнакомому человеку.

Я собираюсь сделать альтруистическое пожертвование в середине декабря. Я так рад этому - заявил Айзенберг с обезоруживающей простотой, будто это обычный случай.

"Это практически безрисково и крайне необходимо", - добавил он.

Представим, что человеку X нужна почка в Канзас-Сити, и его ребенок или человек, который должен был стать донором, по той или иной причине не подходит, а я — да. .. Этот человек все равно может получить мою почку, и я надеюсь, что его ребенок, в свою очередь, станет донором - объяснил Джесси Айзенберг на шоу NBC.

Джесси Айзенберг также рассказал, что регулярно сдает кровь как донор:

У меня так много крови, что я чувствую: мне ее надо пролить - подчеркнул он.

В программе на NBC Айзенберг объяснил также, почему он не хотел бы повторить свою культовую роль Цукерберга в фильме "Социальный расчет":

У этих людей миллиарды и миллиарды долларов… и что они с ними делают? - отметил Айзенберг.

Напомним

Американский актер Джесси Айзенберг получил польское гражданство от президента Анджея Дуды. Актер стремится восстановить связь своей семьи с Польшей, откуда его предки бежали во время Холокоста.

Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию