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Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах

Київ • УНН

 • 501 перегляди

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах, незважаючи на суперечки та численні скарги. Рішення відкриває шлях для Навроцького до складання присяги та вступу на посаду.

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу кандидата від опозиції Кароля Навроцького на президентських виборах минулого місяця на тлі суперечок щодо порушень під час голосування, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Як зауважує видання, це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги перед парламентом та вступу на посаду, як і планувалося, 6 серпня.

Суд відхилив більшість із понад 50 000 скарг щодо виборів, а судді заявили, що порушення, виявлені на кількох виборчих дільницях, не були достатньо суттєвими, щоб вплинути на кінцевий результат. Навроцький здобув майже 51% голосів 1 червня, майже на 400 000 голосів більше, ніж мер Варшави Рафал Тшасковський, повідомила виборча комісія країни.

Поразка Тшасковського стала серйозним ударом для прем'єр-міністра Дональда Туска та його проєвропейської коаліції, яка давно сподівалася отримати прихильника в президентському палаці, щоб скасувати роки розколотого націоналістичного правління. Ці зусилля щодо реформ були заблоковані погрозами вето з боку президента, який йде у відставку, Анджея Дуди, союзника колишніх правлячих націоналістів.

Хиткий результат викликав заклики Туска та його союзників перерахувати деякі голоси та розслідувати нібито аномальні результати на виборчих дільницях. Минулого тижня Туск заявив, що підозрювані порушення навряд чи призведуть до скасування перемоги Навроцького.

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Перемога Навроцького практично гарантує, що президентство та уряд Польщі залишаться в конфлікті. Наслідки виборів вже підривають підтримку Громадянської платформи Туска, яка впала більш ніж на 7 процентних пунктів за останній місяць, згідно з опитуванням IBRiS, опублікованим 27 липня.

Вердикт був винесений палатою Верховного суду Польщі, яка викликала багато суперечок, враховуючи, що до її складу входять судді, призначені під час правління партії "Право і справедливість" за процедурою, оскарженою європейськими судами.

Згідно з польським законодавством, спікер парламенту тепер повинен скликати спеціальну законодавчу сесію, щоб передати президентські повноваження від Дуди Навроцькому. Туск звернувся до своїх законодавців з проханням не бойкотувати церемонію та не "влаштовувати сцен".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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