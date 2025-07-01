Верховный суд Польши подтвердил победу Навроцкого на президентских выборах

Верховный суд Польши подтвердил победу кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах в прошлом месяце на фоне споров о нарушениях во время голосования, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, это решение открывает путь для Навроцкого, консервативного историка, к принесению присяги перед парламентом и вступлению в должность, как и планировалось, 6 августа.

Суд отклонил большинство из более чем 50 000 жалоб относительно выборов, а судьи заявили, что нарушения, выявленные на нескольких избирательных участках, не были достаточно существенными, чтобы повлиять на конечный результат. Навроцкий получил почти 51% голосов 1 июня, почти на 400 000 голосов больше, чем мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщила избирательная комиссия страны.

Поражение Тшасковского стало серьезным ударом для премьер-министра Дональда Туска и его проевропейской коалиции, которая давно надеялась получить сторонника в президентском дворце, чтобы отменить годы расколотого националистического правления. Эти усилия по реформам были заблокированы угрозами вето со стороны уходящего в отставку президента Анджея Дуды, союзника бывших правящих националистов.

Неубедительный результат вызвал призывы Туска и его союзников пересчитать некоторые голоса и расследовать якобы аномальные результаты на избирательных участках. На прошлой неделе Туск заявил, что подозреваемые нарушения вряд ли приведут к отмене победы Навроцкого.

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Победа Навроцкого практически гарантирует, что президентство и правительство Польши останутся в конфликте. Последствия выборов уже подрывают поддержку Гражданской платформы Туска, которая упала более чем на 7 процентных пунктов за последний месяц, согласно опросу IBRiS, опубликованному 27 июля.

Вердикт был вынесен палатой Верховного суда Польши, которая вызвала много споров, учитывая, что в ее состав входят судьи, назначенные во время правления партии "Право и справедливость" по процедуре, оспариваемой европейскими судами.

Согласно польскому законодательству, спикер парламента теперь должен созвать специальную законодательную сессию, чтобы передать президентские полномочия от Дуды Навроцкому. Туск обратился к своим законодателям с просьбой не бойкотировать церемонию и не "устраивать сцен".