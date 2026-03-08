Партія Качинського визначилася з кандидатом у прем'єри Польщі
Київ • УНН
Колишній міністр освіти Пшемислав Чарнек офіційно став кандидатом на пост прем'єра від ПіС. Партія готується до парламентських виборів 2027 року.
Польська партія "Право і cправедливість" (ПіС) оголосила, що її кандидатом на посаду прем’єр-міністра у майбутніх парламентських виборах стане Пшемислав Чарнек, колишній міністр освіти та науки. Про це повідомляє Polskie Radio, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на з'їзді партії у Кракові лідер ПіС Ярослав Качинський офіційно представив Пшемислава Чарнека як кандидата на прем’єрський пост у наступних парламентських виборах.
Політик заявив, що ПіС "сідає в швидкісний потяг", який має привести партію до перемоги на виборах.
Ми знову з залу "Сокола", після президента Анджея Дуди та президента Кароля Навроцького, сідаємо в швидкісний потяг, щоб усі ми виграли для Польщі
Своєю чергою, лідер "Громадянської коаліції" та чинний прем'єр Дональд Туск так прокоментував висунення Чарнека: "Три конфедерації проти нас. Не варто боятися, але їх не можна недооцінювати. Одне зрозуміло: у 2027 році Польщу чекає гра на все".
Довідково
Пшемислав Чарнек, 48-річний юрист і політик, викладач Люблінського католицького університету, у 2020-2023 роках очолював Міністерство освіти та науки в уряді Матєуша Моравецького. Раніше він був люблінським воєводою, а з 2019 року є депутатом Сейму IX та X скликань. У червні 2025 року його обрали віцепрезидентом ПіС.
Згідно з останнім опитуванням United Surveys для Wirtualna Polska, якби вибори відбулися наступної неділі, за "Громадянську коаліцію" проголосували б 30,6% респондентів, за ПіС – 23,5%.
Нагадаємо
У лютому правлячий коаліційний уряд Польщі опинився в хаосі після того, як високопоставлена членкиня партії оголосила про свій вихід разом з групою з понад десятка інших депутатів, щоб сформувати нову парламентську фракцію.
