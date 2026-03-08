Партія Качинського визначилася з кандидатом у прем'єри Польщі

$43.810.0050.900.00
7 березня, 13:30 • 25305 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
7 березня, 12:32 • 65368 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
7 березня, 10:22 • 36957 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 38423 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 55443 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 59560 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67105 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45487 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 92662 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30964 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59 • 12174 перегляди
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32 • 12982 перегляди
Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP7 березня, 23:37 • 6788 перегляди
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли8 березня, 00:12 • 12770 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58 • 16031 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 56462 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 63659 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 92662 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 58719 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 66273 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 19895 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 22640 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 24303 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 25455 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 25524 перегляди
Партія Качинського визначилася з кандидатом у прем'єри Польщі

Київ • УНН

 • 2976 перегляди

Колишній міністр освіти Пшемислав Чарнек офіційно став кандидатом на пост прем'єра від ПіС. Партія готується до парламентських виборів 2027 року.

Партія Качинського визначилася з кандидатом у прем'єри Польщі

Польська партія "Право і cправедливість" (ПіС) оголосила, що її кандидатом на посаду прем’єр-міністра у майбутніх парламентських виборах стане Пшемислав Чарнек, колишній міністр освіти та науки. Про це повідомляє Polskie Radio, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на з'їзді партії у Кракові лідер ПіС Ярослав Качинський офіційно представив Пшемислава Чарнека як кандидата на прем’єрський пост у наступних парламентських виборах.

Політик заявив, що ПіС "сідає в швидкісний потяг", який має привести партію до перемоги на виборах.

Ми знову з залу "Сокола", після президента Анджея Дуди та президента Кароля Навроцького, сідаємо в швидкісний потяг, щоб усі ми виграли для Польщі

- сказав Чарнек.

Своєю чергою, лідер "Громадянської коаліції" та чинний прем'єр Дональд Туск так прокоментував висунення Чарнека: "Три конфедерації проти нас. Не варто боятися, але їх не можна недооцінювати. Одне зрозуміло: у 2027 році Польщу чекає гра на все".

Довідково

Пшемислав Чарнек, 48-річний юрист і політик, викладач Люблінського католицького університету, у 2020-2023 роках очолював Міністерство освіти та науки в уряді Матєуша Моравецького. Раніше він був люблінським воєводою, а з 2019 року є депутатом Сейму IX та X скликань. У червні 2025 року його обрали віцепрезидентом ПіС.

Згідно з останнім опитуванням United Surveys для Wirtualna Polska, якби вибори відбулися наступної неділі, за "Громадянську коаліцію" проголосували б 30,6% респондентів, за ПіС – 23,5%.

Нагадаємо

У лютому правлячий коаліційний уряд Польщі опинився в хаосі після того, як високопоставлена ​​членкиня партії оголосила про свій вихід разом з групою з понад десятка інших депутатів, щоб сформувати нову парламентську фракцію.

Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска11.06.25, 17:44 • 3717 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Ярослав Качинський
Дональд Туск
Польща