У Польщі коаліція зіткнулася з хаосом після рішення групи парламентарів про нову фракцію - Туск прокоментував

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Міністр клімату Польщі Пауліна Хенніг-Клоска та 18 депутатів залишили партію "Польща 2050" для створення нової політгрупи "Центр". Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив у стабільності коаліції до наступних виборів.

У Польщі коаліція зіткнулася з хаосом після рішення групи парламентарів про нову фракцію - Туск прокоментував

Правлячий коаліційний уряд Польщі опинився в хаосі після того, як високопоставлена ​​членкиня партії оголосила про свій вихід разом з групою з понад десятка інших депутатів, щоб сформувати нову парламентську фракцію, пише УНН з посиланням на TVP World.

Деталі

Міністр клімату Польщі Пауліна Хенніг-Клоска заявила на пресконференції в парламенті в середу, що вона та група депутатів залишають молодшого члена коаліції "Польща 2050" (Polska 2050), щоб створити нову політгрупу під назвою "Центр" (Centrum).

Вона сказала, що загалом 18 парламентарів від "Польща 2050" вирішили вийти з партії, що представляє понад половину її місць у нижній палаті.

Ця подія сталася через два дні після того, як співзасновник "Польща 2050" Міхал Кобосько вийшов з партії, звинувативши її керівництво у прагненні нав'язати "диктатуру" шляхом застосування нових внутрішніх правил.

У суботу національна рада партії "Польща 2050" ухвалила "Мирну резолюцію", яка, за її словами, спрямована на відновлення єдності, але яку Хенніг-Клоска та інші назвали "наказом про заборону".

У вівторок і раніше в середу інші високопоставлені члени партії, включаючи заступника міністра оборони країни Павла Залевського, оголосили про свій намір вийти з лав політсили та стати незалежними депутатами.

Розкол стався після боротьби за лідерство в центристській політгрупі, у якій міністр фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч очолила її після перемоги над Хенніг-Клоскою у другому турі голосування.

Нове керівництво в середу звернулося щодо розколу на платформі X, заявивши, що члени, які залишають політсилу, не здатні прийняти демократичні принципи.

"Люди "Польщі 2050" зробили демократичний вибір, - написали вони. - Вони обрали лідера. Вони обрали шлях, що відповідає нашим цінностям та нашій ДНК".

У дописі далі стверджувалося, що всі кандидати погодилися прийняти рішення більшості.

"Вони не дотрималися цієї обіцянки", – написала партія.

"Депутати, які покинули "Польщу 2050", не змогли прийняти демократичний вибір людей, які складають нашу партію", – ідеться у дописі.

Допис X завершився заявою, що "Польща 2050" залишиться членом правлячої коаліції.

Уряд "стабільний"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що і Пелчинська-Наленч, і Хенніг-Клоска запевнили його, що залишаться вірними правлячому табору, "незалежно від турбулентності в їхніх лавах".

Охарактеризувавши розкол як "сенсацію дня", Туск підтвердив, що і "Польща 2050", і "Центр" залишаться в коаліції, яка, за його словами, "залишатиметься стабільною" принаймні до парламентських виборів наступного року.

Як зазначає PAP, спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий оголосив у середу, що Сейм отримав заявку на реєстрацію нового парламентського клубу (фракції) - "Центр", утвореного деякими депутатами, які вийшли з клубу "Польща 2050".

"Заявку щойно подано", – сказав Чажастий під час пресконференції. - Це вже факт. Тепер у нас є два нових клуби: клуб "Центр" і клуб "Польща 2050".

Спікер оцінив, що створення нового клубу не повинно негативно вплинути на функціонування правлячої коаліції. 

"Я не думаю, що це матиме якийсь негативний вплив на коаліцію. Нам доведеться ще трохи попрацювати. Трохи дистанції, трохи часу, ми почекаємо тиждень, і емоції вщухнуть", - вказав Чажастий.

Польський уряд відреагував на заяву Навроцького про ядерну програму17.02.26, 20:34 • 4706 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Соціальна мережа
Дональд Туск
Польща