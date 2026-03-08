Партия Качиньского определилась с кандидатом в премьеры Польши

Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) объявила, что ее кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах станет Пшемыслав Чарнек, бывший министр образования и науки. Об этом сообщает Polskie Radio, информирует УНН.

Отмечается, что на съезде партии в Кракове лидер ПиС Ярослав Качиньский официально представил Пшемыслава Чарнека как кандидата на премьерский пост на следующих парламентских выборах.

Политик заявил, что ПиС "садится в скоростной поезд", который должен привести партию к победе на выборах.

Мы снова из зала "Сокола", после президента Анджея Дуды и президента Кароля Навроцкого, садимся в скоростной поезд, чтобы все мы выиграли для Польши