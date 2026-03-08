Партия Качиньского определилась с кандидатом в премьеры Польши
Киев • УНН
Бывший министр образования Пшемыслав Чарнек официально стал кандидатом на пост премьера от ПиС. Партия готовится к парламентским выборам 2027 года.
Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) объявила, что ее кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах станет Пшемыслав Чарнек, бывший министр образования и науки. Об этом сообщает Polskie Radio, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на съезде партии в Кракове лидер ПиС Ярослав Качиньский официально представил Пшемыслава Чарнека как кандидата на премьерский пост на следующих парламентских выборах.
Политик заявил, что ПиС "садится в скоростной поезд", который должен привести партию к победе на выборах.
Мы снова из зала "Сокола", после президента Анджея Дуды и президента Кароля Навроцкого, садимся в скоростной поезд, чтобы все мы выиграли для Польши
В свою очередь, лидер "Гражданской коалиции" и действующий премьер Дональд Туск так прокомментировал выдвижение Чарнека: "Три конфедерации против нас. Не стоит бояться, но их нельзя недооценивать. Одно ясно: в 2027 году Польшу ждет игра на все".
Справка
Пшемыслав Чарнек, 48-летний юрист и политик, преподаватель Люблинского католического университета, в 2020-2023 годах возглавлял Министерство образования и науки в правительстве Матеуша Моравецкого. Ранее он был люблинским воеводой, а с 2019 года является депутатом Сейма IX и X созывов. В июне 2025 года его избрали вице-президентом ПиС.
Согласно последнему опросу United Surveys для Wirtualna Polska, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за "Гражданскую коалицию" проголосовали бы 30,6% респондентов, за ПиС – 23,5%.
Напомним
В феврале правящее коалиционное правительство Польши оказалось в хаосе после того, как высокопоставленная член партии объявила о своем выходе вместе с группой из более чем десятка других депутатов, чтобы сформировать новую парламентскую фракцию.
