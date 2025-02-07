Украина может начать переговоры с ЕС по первому кластеру уже в апреле - Стефанишина
Киев • УНН
Украина ожидает утверждения дорожной карты для старта переговоров о вступлении в ЕС. Первый кластер могут открыть в апреле, еще два - в июне, а остальные - во время председательства Дании.
Украина ожидает утверждения дорожной карты для старта переговоров о вступлении в ЕС. Первый кластер могут открыть в апреле, еще два - в июне, а при председательстве Дании возможно открытие всех.
Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина во время конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня», передает корреспондент УНН.
Мы должны предоставить дорожную карту, а для этого ЕС должен ее попросить, нам нужен консенсус. Венгрия не очень спешит принимать решение, но мы очень надеемся, что на этой и следующей неделе оно будет принято. Если Украина предоставит эти дорожные карты, то на апрель мы сможем открыть переговоры по 1 кластеру. Так же и на июнь мы будем готовы еще по 2 кластерам открыть переговоры и соответственно при датском председательстве сможем открыть еще 3 кластера, то есть все
Министр говорит, что приоритетных кластеров нет, ведь каждый кластер для Украины является главным, он структурирует и объединяет государство вокруг ключевых направлений, в которых очень двигаться страна.
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Второй кластер по которому ведутся переговоры - это внутренний рынок. К примеру 1 кластер - это душа нашего будущего членства, то внутренний рынок это его тело
Также она рассказала, что польская сторона предложила Украине открыть переговоры по внешней политике безопасности, которая включает и торговую политику.
У нас уже прошли по этому переговоры, к слову эти переговоры прошли очень удачно
Напомним,
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о возможности открытия кластеров «Основы» и «Внешние связи» в рамках переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС в первой половине года.