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Почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Стефанишина ответила

Почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Стефанишина ответила

Киев  •  УНН

 • 9683 просмотра

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Вице-премьер объяснила, что блокирование вступления Украины в ЕС Венгрией имеет политический характер. Решение зависит от консенсуса всех стран-членов и связано с геополитическими изменениями в мире.

Членство Украины в ЕС - это также вопрос политики, ведь принятие решения зависит от консенсуса всех стран-членов. Венгрия и Словакия выдвигают собственные условия, связанные не только с экономическими, но и с геополитическими интересами. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает УНН.

"Конечно, этот вопрос очень актуален, особенно сейчас, когда готовятся к открытию переговоров. Надо пройти минимум три решения, которые принимаются консенсусом. Безусловно, это политика", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос о том, является ли блокирование Украины Венгрией и Словакией политическим или экономическим вопросом.

Она отметила, что политика связана с тем, что не только Украина присоединяется к Европейскому союзу. В этой повестке дня еще девять стран. Так же политика связана с большими геополитическими изменениями в мире, в частности со вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов.

Но мы не должны забывать, как проходили большие кризисы. Количество кризисов до этого обычно было вопросом внутриполитической повестки дня Европейского Союза. Обычно это повышение ставок, понимают, что решение важно. Поэтому я расцениваю это как нашу ежедневную работу

- подытожила Стефанишина.

Напомним

Украина ожидает утверждения дорожной карты для старта переговоров о вступлении в ЕС. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
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