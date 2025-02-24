Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
Киев • УНН
Гитанас Науседа призвал открыть первый кластер переговоров в течение ближайших недель.
1 января 2030 года Украина должна вступить в Европейский союз, заявил президент Литвы Гитанаса Науседа во время саммита "Поддерживай Украину", передает УНН.
Детали
Позвольте нам ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Я предлагаю дату - 1 января 2030 года Украина И открытие первого кластера переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым
Дополнение
Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.