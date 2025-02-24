Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року
Київ • УНН
Ґітанас Науседа закликав відкрити перший кластер переговорів протягом найближчих тижнів.
1 січня 2030 року Україна має вступити до Європейського союзу, заявив президент Литви Ґітанаса Науседа під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.
Деталі
Дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату - 1 січня 2030 року Україна І відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім
Доповнення
Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.