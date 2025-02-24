Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року

1 січня 2030 року Україна має вступити до Європейського союзу, заявив президент Литви Ґітанаса Науседа під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

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Дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату - 1 січня 2030 року Україна І відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім - заявив Науседа.

Доповнення

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.