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05:23 • 15955 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122968 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182880 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147280 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138789 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117340 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107991 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142078 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року

Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року

Київ • УНН

 • 109345 перегляди

Ґітанас Науседа закликав відкрити перший кластер переговорів протягом найближчих тижнів.

1 січня 2030 року Україна має вступити до Європейського союзу, заявив президент Литви Ґітанаса Науседа під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

Деталі 

Дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату - 1 січня 2030 року Україна І відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім

- заявив Науседа.

Доповнення 

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
hitanas-nausedaГітанас Науседа
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