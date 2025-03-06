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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Нам потрібен 17-й пакет санкцій ЄС проти рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 23533 перегляди

Президент України виступив на засіданні Євроради, де закликав до впровадження 17-го пакету санкцій проти рф. Зеленський також наголосив на необхідності розблокування роботи над кластерами щодо членства України в ЄС.

Нам потрібен 17-й пакет санкцій ЄС проти рф - Зеленський

Потрібно продовжувати санкційний тиск на росію й необхідний 17-й пакет санкцій ЄС проти рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, передає УНН.

Я вдячний за 16-й пакет санкцій ЄС, і ми маємо продовжувати цей тиск. Нам потрібен 17-й пакет санкцій. Санкції мають працювати доти, доки росія не припинить окупацію 

- сказав Зеленський.

Президент також закликав ЄС пришвидшити роботу над розробленням спеціального європейського фінансового інструменту для стійкості України.

За всіх цих обставин необхідно пришвидшити роботу наших команд у переговорах щодо членства України в ЄС. Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва 

- додав Зеленський.

Доповнення

У лютому ЄС ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф.

Зеленський висловлювався за посилення міжнародних санкцій проти росії, зокрема у питаннях, які стосуються обходу обмежень та підтримки економіки країни-агресора.

Додамо

Politico повідомляло, що Угорщина відхилила проект документа ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні на зустрічі послів.

Анна Мурашко

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