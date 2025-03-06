Нам потрібен 17-й пакет санкцій ЄС проти рф - Зеленський

Потрібно продовжувати санкційний тиск на росію й необхідний 17-й пакет санкцій ЄС проти рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, передає УНН.

Я вдячний за 16-й пакет санкцій ЄС, і ми маємо продовжувати цей тиск. Нам потрібен 17-й пакет санкцій. Санкції мають працювати доти, доки росія не припинить окупацію

Президент також закликав ЄС пришвидшити роботу над розробленням спеціального європейського фінансового інструменту для стійкості України.

За всіх цих обставин необхідно пришвидшити роботу наших команд у переговорах щодо членства України в ЄС. Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва