Нам нужен 17-й пакет санкций ЕС против рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины выступил на заседании Еврорады, где призвал к внедрению 17-го пакета санкций против рф. Зеленский также подчеркнул необходимость разблокировки работы над кластерами по членству Украины в ЕС.
Необходимо продолжать санкционное давление на россию и необходим 17-й пакет санкций ЕС против рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета, передает УНН.
Я благодарен за 16-й пакет санкций ЕС, и мы должны продолжать это давление. Нам нужен 17-й пакет санкций. Санкции должны действовать до тех пор, пока россия не прекратит оккупацию
Президент также призвал ЕС ускорить работу над разработкой специального европейского финансового инструмента для устойчивости Украины.
При всех этих обстоятельствах необходимо ускорить работу наших команд в переговорах о членстве Украины в ЕС. В настоящее время работа над кластерами фактически заблокирована без каких-либо рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства
Дополнение
В феврале ЕС принял 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф.
Зеленский высказывался за усиление международных санкций против россии, в частности по вопросам, касающимся обхода ограничений и поддержки экономики страны-агрессора.
Добавим
Politico сообщало, что Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине на встрече послов.