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Нам нужен 17-й пакет санкций ЕС против рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 23532 просмотра

Президент Украины выступил на заседании Еврорады, где призвал к внедрению 17-го пакета санкций против рф. Зеленский также подчеркнул необходимость разблокировки работы над кластерами по членству Украины в ЕС.

Нам нужен 17-й пакет санкций ЕС против рф - Зеленский

Необходимо продолжать санкционное давление на россию и необходим 17-й пакет санкций ЕС против рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета, передает УНН.

Я благодарен за 16-й пакет санкций ЕС, и мы должны продолжать это давление. Нам нужен 17-й пакет санкций. Санкции должны действовать до тех пор, пока россия не прекратит оккупацию 

- сказал Зеленский.

Президент также призвал ЕС ускорить работу над разработкой специального европейского финансового инструмента для устойчивости Украины.

При всех этих обстоятельствах необходимо ускорить работу наших команд в переговорах о членстве Украины в ЕС. В настоящее время работа над кластерами фактически заблокирована без каких-либо рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства 

- добавил Зеленский.

Дополнение

В феврале ЕС принял 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф.

Зеленский высказывался за усиление международных санкций против россии, в частности по вопросам, касающимся обхода ограничений и поддержки экономики страны-агрессора.

Добавим

Politico сообщало, что Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине на встрече послов.

Анна Мурашко

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