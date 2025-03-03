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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37977 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Угорщина заблокувала проект ЄС по гарантіях безпеки і новій військовій допомозі для України - Politico

Київ • УНН

 • 34709 перегляди

Угорщина відхилила проект документа ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні. Словаччина також відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.

Угорщина заблокувала проект ЄС по гарантіях безпеки і новій військовій допомозі для України - Politico

Угорщина відхилила проект документа ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні на зустрічі послів у п'ятницю, повідомляє Politico, пише УНН.

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"На зустрічі послів ЄС у п’ятницю Угорщина відхилила проект тексту щодо України, який містить положення про гарантії безпеки, які блок може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги", - пише Politico.

Орбан вимагає у ЄС "прямих переговорів" з рф "за прикладом США"01.03.25, 16:22 • 39254 перегляди

Тим часом, як зазначає видання, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від фінансової чи військової підтримки Києва та відкинув підхід Заходу "мир через силу" як нереалістичний.

Словацький парламентарій заявив, що Україна має повернути його країні 3,5 млрд євро25.02.25, 17:48 • 24963 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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