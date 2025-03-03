Угорщина заблокувала проект ЄС по гарантіях безпеки і новій військовій допомозі для України - Politico

Угорщина відхилила проект документа ЄС щодо гарантій безпеки та військової допомоги Україні на зустрічі послів у п'ятницю, повідомляє Politico, пише УНН.

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"На зустрічі послів ЄС у п’ятницю Угорщина відхилила проект тексту щодо України, який містить положення про гарантії безпеки, які блок може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги", - пише Politico.

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Тим часом, як зазначає видання, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від фінансової чи військової підтримки Києва та відкинув підхід Заходу "мир через силу" як нереалістичний.

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