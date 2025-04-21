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россия в этом году ожидает снижения экспорта и снижения цен на нефть - Bloomberg

Киев • УНН

 • 294 просмотра

россия ухудшила прогноз по экспорту нефти в этом году и снизила ожидания цены Urals до $56 за баррель. Согласно прогнозу, это может потребовать использования резервов для покрытия расходов.

россия в этом году ожидает снижения экспорта и снижения цен на нефть - Bloomberg

россия ухудшила свой прогноз по экспорту в этом году и понизила ожидания по цене на свою нефть. Эти события могут заставить правительство вкладывать средства в свой фонд национального благосостояния, чтобы покрыть расходы на войну, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Министерство экономики прогнозирует падение экспорта на 5,3% до 410,6 млрд рублей (5 млрд долларов), что ниже предыдущего прогноза в 445 млрд рублей. Обновленный макроэкономический прогноз также включал снижение цены на нефть Urals до 56 долларов за баррель против 69,70 долларов за баррель ранее.

Хотя пересмотренные прогнозы означают, что российское правительство будет получать меньше доходов от продажи нефти, это не повлияет на способность Кремля финансировать свою военную машину. Рост доходов от неэнергетических секторов и его значительные резервы помогут компенсировать потери. Фонд национального благосостояния России имеет достаточно ресурсов, чтобы компенсировать любой дефицит доходов от нефти в течение следующих 18-24 месяцев, даже если нефть в стране будет стоить около 50 долларов за баррель.

ЕС собирается представить план прекращения импорта российской нефти и газа в мае15.04.25, 12:44 • 7557 просмотров

Нефть Urals, основная экспортная смесь России, упала до 52,76 долларов за баррель в порту Балтийского моря Приморск в начале этого месяца, свидетельствуют данные Argus Media. В последний раз она была ниже 50 долларов в июне 2023 года.

Минэкономики прогнозирует цену на нефть Brent на уровне 68 долларов за баррель против 81,70 долларов. Цена Brent ненадолго упала до четырехлетнего минимума ниже 60 долларов за баррель в начале этого месяца после того, как Китай и США обострили свою "торговую войну", а группа ОПЕК+ пообещала увеличить добычу в следующем месяце.

Министерство сохранило прогноз роста на 2025 год на уровне 2,5%, одновременно снизив свой прогноз на 2026 год до 2,4% с 2,6%, которые наблюдались ранее. Официальные лица признали постоянный рост цен, несмотря на рекордно высокую ключевую ставку центрального банка в 21%, прогнозируя инфляцию на уровне 7,6% на конец года, по сравнению с 4,5% в его последнем прогнозе.

Дополнение

Нефть упала в цене, на фоне того, как трейдеры были обеспокоены влиянием торговой войны под руководством США на спрос на энергоносители, одновременно отслеживая переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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