Макрон и Стармер убедили Трампа изменить тактику по переговорам с рф - Politico

Изменение тактики президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров произошло после месяцев непубличной коммуникации премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом говорится в материале Politico, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Стармер и Макрон использовали свои каналы в Белом доме, чтобы донести Трампу месседж о том, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. В частности, они стремились убедить американского президента уменьшить давление на Президента Украины Владимира Зеленского и направить часть своей злости на российского диктатора владимира путина, используя аргумент, что путин выставляет Трампа дураком.

Публичная критика президента США в адрес путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия – их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды - говорится в статье.

По информации издания, ключевую роль в переговорах с американской администрацией играли советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Гили. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом. Со своей стороны, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что только в этом году имел 13 разговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп – "почти" столько же.

"На данный момент Трамп понял, что путину нельзя доверять. Это то, что президент (Эммануэль Макрон – ред.) постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия", – цитируют авторы неназванного французского чиновника.

Напомним

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней Запад усилит давление на россию в вопросе установления мира в Украине. В то же время он отметил, что в этом вопросе "остается осторожным", потому что "часть уравнения зависит от москвы".

Трамп заявил, что путин оккупировал бы всю Украину, если бы не он