Офіційні переговори путіна і Сі Цзіньпіна завершено
Київ • УНН
В москві завершилися переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента росії володимира путіна. Загалом перемовини тривали 7 годин.
У москві завершено переговори, що тривали 7 годин - лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента росії володимира путіна. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Переговори президента рф путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном завершилися. Повідомляється, що після офіційної церемонії сторони перейшли до переговорів у вузькому, а потім - у розширеному складі. Одна з частин перемовин продовжувалась близько 3,5 годин. Зокрема повідомлялось, що путін і Сі Цзіньпін проводять зустріч тет-а-тет - "у форматі чаювання". Загалом, як пише агентство тасс, переговори тривали 7 годин.
Нагадаємо
УНН передавав, що лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до москви для обговорення двосторонніх зв'язків та міжнародних питань з путіним.
У москві путін і Сі Цзіньпін підписали угоди та зробили спільну заяву про підтримку "мирних" ініціатив в Україні.