Официальные переговоры путина и Си Цзиньпина завершены
Киев • УНН
В москве завершились переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и президента россии владимира путина. В общей сложности переговоры длились 7 часов.
В москве завершены переговоры, продолжавшиеся 7 часов - лидера Китая Си Цзиньпина и президента россии владимира путина. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Переговоры президента рф путина с председателем Китая Си Цзиньпином завершились. Сообщается, что после официальной церемонии стороны перешли к переговорам в узком, а затем - в расширенном составе. Одна из частей переговоров продолжалась около 3,5 часов. В частности сообщалось, что путин и Си Цзиньпин проводят встречу тет-а-тет - "в формате чаепития". В общем, как пишет агентство тасс, переговоры продолжались 7 часов.
Напомним
УНН передавал, что лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в москву для обсуждения двусторонних связей и международных вопросов с путиным.
В москве путин и Си Цзиньпин подписали соглашения и сделали совместное заявление о поддержке "мирных" инициатив в Украине.