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Сі Цзіньпін прибув до москви для поглибленої розмови з путіним - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2764 перегляди

Лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до москви для обговорення двосторонніх зв'язків та міжнародних питань з путіним. До складу делегації увійшли Цай Ці та Ван Ї.

Сі Цзіньпін прибув до москви для поглибленої розмови з путіним - ЗМІ

Після прибуття до російської столиці на святкування путінського "дня побєди" лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що розраховує на поглиблення двосторонніх зв'язків з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Сі Цзіньпін заявив, що очікує провести поглиблену розмову з путіним щодо двосторонніх зв'язків, важливих міжнародних та регіональних питань 

- йдеться у повідомленні.

В ЄС відреагували на візит лідера КНР до москви07.05.25, 18:49 • 7786 переглядiв

Деталі

За даними Сіньхуа, до складу делегації, що супроводжує Сі у росії, увійшли член Постійного комітету Політбюро Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю Цай Ці, директор Головної канцелярії Центрального Комітету КПК, та Міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Нагадаємо

Сі Цзіньпін вже прибув до москви. російський диктатор володимир путін не став зустрічати лідера КНР Сі Цзіньпіна в аеропорту. Натомість відрядив на церемонію віце-прем'єрку росії тетяну голікову.

Лілія Набока

Лілія Набока

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