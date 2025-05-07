Сі Цзіньпін прибув до москви для поглибленої розмови з путіним - ЗМІ
Київ • УНН
Лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до москви для обговорення двосторонніх зв'язків та міжнародних питань з путіним. До складу делегації увійшли Цай Ці та Ван Ї.
Після прибуття до російської столиці на святкування путінського "дня побєди" лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що розраховує на поглиблення двосторонніх зв'язків з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Сі Цзіньпін заявив, що очікує провести поглиблену розмову з путіним щодо двосторонніх зв'язків, важливих міжнародних та регіональних питань
В ЄС відреагували на візит лідера КНР до москви07.05.25, 18:49 • 7786 переглядiв
Деталі
За даними Сіньхуа, до складу делегації, що супроводжує Сі у росії, увійшли член Постійного комітету Політбюро Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю Цай Ці, директор Головної канцелярії Центрального Комітету КПК, та Міністр закордонних справ КНР Ван Ї.
Нагадаємо
Сі Цзіньпін вже прибув до москви. російський диктатор володимир путін не став зустрічати лідера КНР Сі Цзіньпіна в аеропорту. Натомість відрядив на церемонію віце-прем'єрку росії тетяну голікову.