В ЄС відреагували на візит лідера КНР до москви
Київ • УНН
В Єврокомісії заявили, що без підтримки Китаю росія не змогла б вести війну проти України в такому масштабі. Саміт ЄС-Китай, запланований на липень, є можливістю для розвитку відносин з Пекіном.
Без підтримки Китаю росія не змогла б вести війну проти України в такому масштабі. Про це заявив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні, коментуючи візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до москви, передає УНН із посиланням на Polska Agencja Prasowa.
Китай досі залишається ключовим гравцем, який дає росії змогу вести війну. Сі є найважливішим іноземним лідером, який у п’ятницю візьме участь у військовому параді з нагоди 80-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні
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Він наголосив, що саміт ЄС-Китай, запланований на липень, є можливістю для розвитку двосторонніх відносин з Пекіном.
Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, має зобов’язання вказувати на очевидні порушення Статуту ООН, а незаконне вторгнення росії є яскравим прикладом такого порушення. Якщо Китай дійсно хоче завершення війни в Україні, він міг би відіграти у цьому певну роль
Китай і рф включили питання газопроводу, що застопорилося, до порядку денного переговорів у москві - Bloomberg07.05.25, 12:00 • 8298 переглядiв
Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про можливе потепління у відносинах між ЄС і Китаєм після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому. У вівторок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта та Сі Цзіньпін обмінялися листами-привітаннями з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Європейським економічним співтовариством. Наприкінці липня в Пекіні має відбутися саміт ЄС–Китай.
Нагадаємо
Глава Китаю Сі Цзіньпін у середу вирушив із Пекіна з державним візитом до росії - до російського диктатора володимира путіна у москву, де 9 травня влаштовують парад.