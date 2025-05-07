Без поддержки Китая россия не смогла бы вести войну против Украины в таком масштабе. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни, комментируя визит лидера КНР Си Цзиньпина в москву, передает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Китай до сих пор остается ключевым игроком, который позволяет россии вести войну. Си является самым важным иностранным лидером, который в пятницу примет участие в военном параде по случаю 80-й годовщины победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне

Он подчеркнул, что саммит ЕС-Китай, запланированный на июль, является возможностью для развития двусторонних отношений с Пекином.

Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обязан указывать на очевидные нарушения Устава ООН, а незаконное вторжение россии является ярким примером такого нарушения. Если Китай действительно хочет завершения войны в Украине, он мог бы сыграть в этом определенную роль