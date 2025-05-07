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В ЕС отреагировали на визит лидера КНР в москву

Киев • УНН

 • 4814 просмотра

В Еврокомиссии заявили, что без поддержки Китая россия не смогла бы вести войну против Украины в таком масштабе. Саммит ЕС-Китай, запланированный на июль, является возможностью для развития отношений с Пекином.

В ЕС отреагировали на визит лидера КНР в москву

Без поддержки Китая россия не смогла бы вести войну против Украины в таком масштабе. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни, комментируя визит лидера КНР Си Цзиньпина в москву, передает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Китай до сих пор остается ключевым игроком, который позволяет россии вести войну. Си является самым важным иностранным лидером, который в пятницу примет участие в военном параде по случаю 80-й годовщины победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне

- сказал Эль-Ануни.

Детали

Он подчеркнул, что саммит ЕС-Китай, запланированный на июль, является возможностью для развития двусторонних отношений с Пекином.

Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обязан указывать на очевидные нарушения Устава ООН, а незаконное вторжение россии является ярким примером такого нарушения. Если Китай действительно хочет завершения войны в Украине, он мог бы сыграть в этом определенную роль

- добавила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

Китай и рф включили застопорившийся вопрос газопровода в повестку дня переговоров в москве - Bloomberg07.05.25, 12:00 • 8312 просмотров

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможном потеплении в отношениях между ЕС и Китаем после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и Си Цзиньпин обменялись письмами-поздравлениями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Европейским экономическим сообществом. В конце июля в Пекине должен состояться саммит ЕС-Китай.

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин в среду отправился из Пекина с государственным визитом в россию - к российскому диктатору владимиру путину в москву, где 9 мая устраивают парад.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Европейская комиссия
Си Цзиньпин
Антониу Кошта
Китай
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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