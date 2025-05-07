Си Цзиньпин прибыл в москву для углубленной беседы с путиным - СМИ
Киев • УНН
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в москву для обсуждения двусторонних связей и международных вопросов с путиным. В состав делегации вошли Цай Ци и Ван И.
По прибытии в российскую столицу на празднование путинского "дня победы" лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на углубление двусторонних связей с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Си Цзиньпин заявил, что ожидает провести углубленную беседу с путиным по двусторонним связям, важным международным и региональным вопросам
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Детали
По данным Синьхуа, в состав делегации, сопровождающей Си в россии, вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, директор Главной канцелярии Центрального Комитета КПК, и Министр иностранных дел КНР Ван И.
Напомним
Си Цзиньпин уже прибыл в москву. российский диктатор владимир путин не стал встречать лидера КНР Си Цзиньпина в аэропорту. Вместо этого отправил на церемонию вице-премьера россии тетяну голикову.