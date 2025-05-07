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Си Цзиньпин прибыл в москву для углубленной беседы с путиным - СМИ

Киев • УНН

 • 2580 просмотра

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в москву для обсуждения двусторонних связей и международных вопросов с путиным. В состав делегации вошли Цай Ци и Ван И.

Си Цзиньпин прибыл в москву для углубленной беседы с путиным - СМИ

По прибытии в российскую столицу на празднование путинского "дня победы" лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на углубление двусторонних связей с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Си Цзиньпин заявил, что ожидает провести углубленную беседу с путиным по двусторонним связям, важным международным и региональным вопросам

- говорится в сообщении.

В ЕС отреагировали на визит лидера КНР в москву07.05.25, 18:49 • 7744 просмотра

Детали

По данным Синьхуа, в состав делегации, сопровождающей Си в россии, вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, директор Главной канцелярии Центрального Комитета КПК, и Министр иностранных дел КНР Ван И.

Напомним

Си Цзиньпин уже прибыл в москву. российский диктатор владимир путин не стал встречать лидера КНР Си Цзиньпина в аэропорту. Вместо этого отправил на церемонию вице-премьера россии тетяну голикову.

Лилия Набока

Лилия Набока

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