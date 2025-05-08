У москві путін та китайський лідер Сі Цзіньпін оприлюднили спільну заяву, згадавши Україну - росЗМІ
Київ • УНН
У москві путін і Сі Цзіньпін підписали угоди та зробили спільну заяву про підтримку «мирних» ініціатив в Україні. Вони наголосили на поглибленні стратегічної взаємодії між країнами.
У москві російський диктатор володимир путін та китайський лідер Сі Цзіньпін підписали кілька угод та зробили спільну заяву. Зокрема вони наголосили, що буцімто підтримують всі ініціативи щодо встановлення миру в Україні, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
За підсумками зустрічі сторони підписали низку угод, у тому числі спільну заяву росії та Китаю про подальше поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії в нову епоху
Також путін і китайський лідер заявили, що нібито підтримують зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні.
Диктатор путін провів 8 травня в Кремлі переговори з Сі Цзіньпіном, який напередодні приїхав до москви на заходи, приурочені до 9 травня.
путін заявив, що відносини двох країн нібито досягли найвищого рівня розвитку за всю історію і "не залежать від внутрішньополітичних чинників чи поточної світової кон'юнктури".
Також диктатор повідомив, що підходи москви та Пекіна "при розгляді ключових міжнародних та регіональних проблем збігаються або дуже близькі".
Сі Цзіньпін зі свого боку заявив, що Китай начебто має намір "зміцнювати політичну взаємодовіру та активізувати стратегічну взаємодію" з державою-агресором.
Доповнення
Після прибуття до російської столиці на святкування путінського "дня побєди" лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що розраховує на поглиблення двосторонніх зв'язків з росією.
Сі Цзіньпін заявив, що очікує провести поглиблену розмову з путіним щодо двосторонніх зв'язків, важливих міжнародних та регіональних питань