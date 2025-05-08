В москве путин и китайский лидер Си Цзиньпин обнародовали совместное заявление, упомянув Украину - росСМИ
Киев • УНН
В москве путин и Си Цзиньпин подписали соглашения и сделали совместное заявление о поддержке «мирных» инициатив в Украине. Они подчеркнули на углублении стратегического взаимодействия между странами.
В москве российский диктатор владимир путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали несколько соглашений и сделали совместное заявление. В частности, они отметили, что якобы поддерживают все инициативы по установлению мира в Украине, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, в том числе совместное заявление россии и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху
Также путин и китайский лидер заявили, что якобы поддерживают усилия, способствующие установлению мира в Украине.
Диктатор путин провел 8 мая в Кремле переговоры с Си Цзиньпином, который накануне приехал в москву на мероприятия, приуроченные к 9 мая.
путин заявил, что отношения двух стран якобы достигли наивысшего уровня развития за всю историю и "не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры".
Также диктатор сообщил, что подходы москвы и Пекина "при рассмотрении ключевых международных и региональных проблем совпадают или очень близки".
Си Цзиньпин со своей стороны заявил, что Китай якобы намерен "укреплять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие" с государством-агрессором.
Дополнение
По прибытии в российскую столицу на празднование путинского "дня победы" лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на углубление двусторонних связей с россией.
Си Цзиньпин заявил, что ожидает провести углубленную беседу с путиным по двусторонним связям, важным международным и региональным вопросам