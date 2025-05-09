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Си Цзиньпин призвал к мирному соглашению по Украине, путин заявил о "готовности": детали

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Лидер Китая надеется на справедливое мирное соглашение, которое примут все стороны. путин заявил о готовности к переговорам без предварительных условий для достижения договоренностей.

Си Цзиньпин призвал к мирному соглашению по Украине, путин заявил о "готовности": детали

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется на достижение справедливого и обязательно мирного соглашения по Украине. Российский диктатор владимир путин в свою очередь заявил, что рф "готова к мирным переговорам без предварительных условий". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".

Детали

Лидер Китая и путин за чаем  в москве обменялись мнениями относительно как они говорят "кризиса" в Украине и других вопросов.

Си заявил, что Китай выступает за совместную, всеобъемлющую, сотрудничающую и устойчивую безопасность на глобальном уровне и остается преданным ей, а также считает важным серьезно относиться к законным проблемам безопасности всех стран и устранить коренные причины "кризиса" в Украине.

Он отметил, что Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения по кризису в Украине, которое будут принимать все соответствующие стороны путем диалога.

Сообщается, что путин высоко оценил так называемую объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию "кризиса" в Украине, заявив, что россия якобы  готова к мирным переговорам без предварительных условий и надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения.

В то же время Bloomberg отмечает, что хотя Си не уточнил, каким должно быть возможное соглашение, этот комментарий, похоже, является первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны кремля. Его замечания перекликаются с мартовским заявлением министра иностранных дел Ван И, который сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и долгосрочного мирного соглашения, которое является обязательным и приемлемым для всех".

В феврале 2023 года Китай представил 12-пунктный план по прекращению войны россии против Украины, но союзники Киева быстро отклонили этот план, который должен был бы отменить санкции против москвы, оставив российские войска на территории Украины. Однако с тех пор комментарии президента США Дональда Трампа по войне свидетельствуют о том, что он может быть открыт к аналогичным уступкам москве.

Дополнение

8 мая путин и Си провели переговоры в москве, которые длились 7 часов.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Несмотря на объявленное россией прекращение огня, оккупанты активно его нарушают.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп после разговора с Президентом Владимиром Зеленским в четверг 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и россией продолжаются. Американский лидер в очередной раз призвал к прекращению огня на 30 дней и предупредил о санкциях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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