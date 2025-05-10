МИД Китая: путин заявил Си Цзиньпину о готовности к мирным переговорам без условий

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что диктатор рф владимир путин во время визита в москву лидера КНР Си Цзиньпина озвучил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения. Заявление Ван И цитирует государственное агентство новостей "Синьхуа", передает УНН.

Президент путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису (так официальный Пекин называет войну рф против Украины, - ред.) и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения - говорится в заявлении.

Также, по словам Вана И, китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что "по украинскому вопросу" КНР приветствует все усилия, направленные на достижение мира.

В целом визит Си в москву на торжества 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, как отметил министр, это четкий месседж о том, что "китайско-российские отношения прочны, как скала, результаты победы во Второй мировой войне нельзя оспорить, и мир жаждет справедливости, а не гегемонии".

Напомним

В москве путин и Си Цзиньпин подписали соглашения и сделали совместное заявление о поддержке "мирных" инициатив в Украине. Они отметили углубление стратегического взаимодействия между странами.

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется на достижение справедливого и обязательно мирного соглашения по Украине. Российский диктатор владимир путин в свою очередь заявил, что рф "готова к мирным переговорам без предварительных условий".

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