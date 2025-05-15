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Канцлер Германии очертил санкционные шаги против рф за отказ прекратить огонь

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Канцлер Германии заявил, что готовятся новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах. Также рассматривается возможность конфискации замороженных российских активов.

Канцлер Германии очертил санкционные шаги против рф за отказ прекратить огонь

Германия вместе с европейскими партнерами готовит новые санкции против россии в ответ на ее отказ от установления прекращения огня в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Zeit, пишет УНН.

Детали

На вопрос, какими должны быть новые меры в ответ на отказ россии от прекращения огня, Мерц ответил:

Мы, главы государств и правительств, согласны с тем, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, а также о дальнейших шагах в отношении активов и санкций против физических лиц. Сейчас мы работаем над этим с нашими европейскими партнерами

Также он отметил, что рассматривается возможность конфискации замороженных российских активов, хоть и признал, что такой шаг может нести риски для финансовой стабильности ЕС:

Если есть способ мобилизовать эти средства на законных основаниях — мы это сделаем

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать главу кремля владимира путина в Турции 15 мая.

Перед этим Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с президентом США Дональдом Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника.

Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Алина Волянская

Алина Волянская

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