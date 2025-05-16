Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о принятии нового пакета санкций против россии на заседании Совета ЕС 20 мая. Санкции будут касаться энергетического и банковского секторов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против россии будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу немецкого политика в социальной сети Х (Twitter).
Детали
В четверг, 15 мая, Фридрих Мерц опубликовал в своем Х-аккаунте сообщение, в котором назвал "большой уступкой" то, что президент Украины Владимир Зеленский поехал на переговоры в Стамбул.
В то же время, по словам Мерца, правитель кремля владимир путин, не поехав в Турцию, "поставил себя в неловкое положение".
В итоге канцлер Германии сообщил, что новый пакет санкций против россии готов к принятию.
Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник
Напомним, Канцлер Германии заявил, что готовятся новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах. Также рассматривается возможность конфискации замороженных российских активов.
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