Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против россии будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу немецкого политика в социальной сети Х (Twitter).

Детали

В четверг, 15 мая, Фридрих Мерц опубликовал в своем Х-аккаунте сообщение, в котором назвал "большой уступкой" то, что президент Украины Владимир Зеленский поехал на переговоры в Стамбул.

В то же время, по словам Мерца, правитель кремля владимир путин, не поехав в Турцию, "поставил себя в неловкое положение".

В итоге канцлер Германии сообщил, что новый пакет санкций против россии готов к принятию.

Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник - написал он.

Напомним, Канцлер Германии заявил, что готовятся новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах. Также рассматривается возможность конфискации замороженных российских активов.

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