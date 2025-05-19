Белый дом: Трамп сегодня поговорит с путиным, а затем - с Зеленским

В Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным запланирован позже сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 мая, пишет УНН.

Как вы все знаете, президент Трамп будет говорить с путиным в 10 часов (17:00 по Киеву - ред.). Он планирует позвонить Президенту Зеленскому, когда этот звонок завершится - сказала Ливитт.

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