У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом
Київ • УНН
Телефонна розмова між володимиром путіним і Дональдом Трампом запланована і відбудеться найближчим часом.
Телефонну розмову російського диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом заплановано 17:00, з посиланням на речника кремля дмитра пєскова повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"О 17:00 (мск) відбудеться телефонна розмова із Трампом", - сказав пєсков.
Він додав, що розмова з Трампом пройде з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп на понеділок, також на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО.
Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".
Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.
путін іде на переговори з Трампом упевнений у перевазі, оцінки Заходу розходяться з його впевненістю у перспективах рф на полі бою - Bloomberg19.05.25, 08:58 • 2442 перегляди