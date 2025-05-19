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У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

Київ • УНН

 • 1994 перегляди

Телефонна розмова між володимиром путіним і Дональдом Трампом запланована і відбудеться найближчим часом.

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

Телефонну розмову російського диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом заплановано 17:00, з посиланням на речника кремля дмитра пєскова повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"О 17:00 (мск) відбудеться телефонна розмова із Трампом", - сказав пєсков.

Він додав, що розмова з Трампом пройде з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп на понеділок, також на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО.

Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.

путін іде на переговори з Трампом упевнений у перевазі, оцінки Заходу розходяться з його впевненістю у перспективах рф на полі бою - Bloomberg19.05.25, 08:58 • 2442 перегляди

Анна Мурашко

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