В кремле озвучили, когда пройдет телефонный разговор путина с Трампом
Киев • УНН
Телефонный разговор между владимиром путиным и Дональдом Трампом запланирован и состоится в ближайшее время.
Телефонный разговор российского диктатора владимира путина с президентом США Дональдом Трампом запланирован на 17:00, со ссылкой на пресс-секретаря кремля дмитрия пескова сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"В 17:00 (мск) состоится телефонный разговор с Трампом", - сказал песков.
Он добавил, что разговор с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп на понедельник, также на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО.
Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, который работает над вопросом российско-украинской войны, Стив Уиткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с путиным в понедельник, 19 мая. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры".
В преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии.
путин идет на переговоры с Трампом уверенным в преимуществе, оценки Запада расходятся с его уверенностью в перспективах рф на поле боя - Bloomberg19.05.25, 08:58 • 2316 просмотров