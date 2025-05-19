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Трамп устал и разочаровался в россии и Украине – пресс-секретарь Белого дома

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Дональд Трамп устал от российско-украинского конфликта и стремится к прекращению огня. После разговора с путиным он планирует переговоры с Зеленским.

Трамп устал и разочаровался в россии и Украине – пресс-секретарь Белого дома

Президент США Дональд Трамп "устал и разочарован" в обеих сторонах российско-украинского конфликта. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт передает УНН

На вопрос, какие цели разговора, который прямо сейчас происходит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, преследует Трамп, Ливитт отметила, что цель американского лидера – прекращение огня.

Президент четко дал понять, что его цель увидеть прекращение огня и прекращение этого конфликта. И он устал и разочарован в обеих сторонах конфликта. Команда президента приложила огромные усилия для разрешения этой очень сложной войны, которая опять же началась из-за слабости предыдущей администрации

- подчеркнула она.

На вопрос, готов ли Трамп к встрече с путиным, спикер Белого дома отметила, что лидер США открыт к этому, но "посмотрим как пройдет этот звонок сегодня".

Дополнение

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным запланирован сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Белый дом
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