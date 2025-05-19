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Трамп проводить розмову з путіним - Axios

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Трамп і путін проводять телефонну розмову.

Трамп проводить розмову з путіним - Axios

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін проводять телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною. Представник Білого дому підтвердив, що дзвінок почався в понеділок вранці за місцевим часом, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Очікується, що в понеділок Трамп також поговорить з Президентом України Володимиром Зеленським, зазначає видання.

Раніше

У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО.

Згодом цей же час запланованих переговорів з путіним підтвердили у кремлі.

Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.

путін іде на переговори з Трампом упевнений у перевазі, оцінки Заходу розходяться з його впевненістю у перспективах рф на полі бою - Bloomberg19.05.25, 08:58 • 2974 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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