Трамп проводит разговор с путиным - Axios

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин проводят телефонный разговор, чтобы обсудить усилия по достижению прекращения огня в войне с Украиной. Представитель Белого дома подтвердил, что звонок начался в понедельник утром по местному времени, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что в понедельник Трамп также поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает издание.

Ранее

В Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным запланирован сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО.

Впоследствии это же время запланированных переговоров с путиным подтвердили в кремле.

Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, который работает над вопросом российско-украинской войны, Стив Виткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с путиным в понедельник, 19 мая. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры".

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии.

путин идет на переговоры с Трампом уверенным в преимуществе, оценки Запада расходятся с его уверенностью в перспективах рф на поле боя - Bloomberg